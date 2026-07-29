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Vastu Tips: एनर्जी को बुरी तरह ड्रेन करती हैं घर में रखी ये 5 चीजें, हटाते ही दूर होगी नेगेटिविटी

वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी हुई कुछ चीजें नेगेटिविटी को खींचकर अंदर लाती हैं। ऐसे में इन चीजों को समय रहते बाहर कर देना ही सही होता है। जानिए वो कौन सी 5 चीजें हैं जो एनर्जी को बुरी तरह से ड्रेन करती हैं? 

Garima SinghJul 29, 2026 05:52 pm IST
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एनर्जी ड्रेन करने वाली चीजें करें बाहर

वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी हुई छोटी-छोटी चीजें माहौल पर अपना असर डालती हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे साथ-साथ घर की एनर्जी को भी ड्रेन करती हैं। अगर इन्हें समय रहते हटा लिया जाए या फिर ठीक कर दिया जाए घर ज्यादा साफ, हल्का और पॉजिटिव लगने लगेगा। जानिए ऐसी ही 5 चीजों के बारे में जिन्हें घर से जल्द से जल्द हटा देने में ही भलाई होती है।

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खराब पड़ी हुई घड़ी

अगर आपके घर में कोई भी घड़ी खराब है या फिर बंद पड़ी हुई है तो इसे जल्दी ठीक करवा दें या फिर घर से बाहर कर दें। वास्तु में बंद या खराब घड़ी को रुकी हुए एनर्जी के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि इससे हर काम में देरी होती है और कई तरह की बाधाएं भी आती हैं।

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हटा दें सूखे हुए पौधे

वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे और मुरझाए हुए पौधे घर की सुंदरता तो खराब करते ही हैं साथ ही नेगेटिविटी भी लाते हैं। ऐसे में घर में हमेशा हरे-भरे पौधे ही रखने चाहिए। सूखे पौधों को घर से हटा देना चाहिए।

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दरवाजे के पीछे रखे हुए जूते

अगर आपने मुख्य द्वार के पीछे जूतों या चप्पलों का ढेर लगा रखा है तो ऐसा करने से बचें। वास्तु मान्यता है कि ऐसा करने से घर में आने वाली अच्छी एनर्जी प्रभावित होती है। ऐसे में इन्हें शू रैक में रखना ही सही होता है।

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पुराने बिल लाते हैं नेगेटिविटी

आमतौर पर लोग पुराने बिल्स घर में रख लेते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। अगर बिल काम के ना हो तो उन्हें हटाते जाएं। वास्तु माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है और फिर नेगेटिविटी बढ़ने लगती है।

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तुरंत हटा दें फ्यूज बल्ब

अगर किसी कमरे में खराब बल्ब लगा हुआ है तो उसे जल्द से जल्द बदल दें। खराब बल्ब को घर में रखना सही नहीं माना जाता है। इससे मन उदास रहने लगता है और घर की पॉजिटिविटी भी धीरे-धीरे कम होने लगती है।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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