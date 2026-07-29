Vastu Tips: एनर्जी को बुरी तरह ड्रेन करती हैं घर में रखी ये 5 चीजें, हटाते ही दूर होगी नेगेटिविटी

एनर्जी ड्रेन करने वाली चीजें करें बाहर

वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी हुई छोटी-छोटी चीजें माहौल पर अपना असर डालती हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे साथ-साथ घर की एनर्जी को भी ड्रेन करती हैं। अगर इन्हें समय रहते हटा लिया जाए या फिर ठीक कर दिया जाए घर ज्यादा साफ, हल्का और पॉजिटिव लगने लगेगा। जानिए ऐसी ही 5 चीजों के बारे में जिन्हें घर से जल्द से जल्द हटा देने में ही भलाई होती है।