Vastu Tips: मुख्य द्वार पर तुलसी किस दिशा में रखना चाहिए?

तुलसी के आसपास रखें सफाई

नियम के हिसाब से तुलसी के पौधे के आसपास सफाई जरूर रखें। इसके पास जूते-चप्पल बिल्कुल भी रखने चाहिए। ना ही इस पौधे के पास कूड़ेदान रखना चाहिए। वहीं अगर तुलसी की कुछ पत्तियां सूख गई हैं तो उसे जल्द से जल्द हटा भी दें। इससे ना सिर्फ आसपास सब अच्छा लगेगा बल्कि वास्तु के हिसाब से भी चीजें सही होंगी।