Vastu Tips: मुख्य द्वार पर तुलसी किस दिशा में रखना चाहिए?

वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे को काफी शुभ और पवित्र कहा जाता है। मान्यता है कि इसे घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी काफी हद तक कम होती है और इसकी मौजूदगी में घर में बरकत आती है। हालांकि इसे मुख्य द्वार पर रखते हुए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए।
वास्तु शास्त्र के हिसाब से तुलसी को अगर आप मुख्य द्वार पर रखते हैं तो इसके लिए हमेशा उत्तर या फिर उत्तर-पूर्व दिशा को ही चुनना चाहिए। हालांकि अगर जगह नहीं है तो परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। इस पौधे को पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं।
वास्तु मान्यता के अनुसार तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसे में जब भी आप मुख्य द्वार पर इसे रखें तो जगह और दिशा एक बार जरूर चेक करें। दरअसल तुलसी को सही दिशा में रखना वास्तु में शुभ माना जाता है।
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मुख्य दरवाजे पर आप तुलसी को सीधे जमीन पर ना रखें। इसे किसी टेबल या फिर स्टैंड पर ही रखें। वास्तु के अनुसार तुलसी को सीधे जमीन पर रखने से बचना चाहिए।
नियम के हिसाब से तुलसी के पौधे के आसपास सफाई जरूर रखें। इसके पास जूते-चप्पल बिल्कुल भी रखने चाहिए। ना ही इस पौधे के पास कूड़ेदान रखना चाहिए। वहीं अगर तुलसी की कुछ पत्तियां सूख गई हैं तो उसे जल्द से जल्द हटा भी दें। इससे ना सिर्फ आसपास सब अच्छा लगेगा बल्कि वास्तु के हिसाब से भी चीजें सही होंगी।
वास्तु के नियम के अनुसार तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करनी चाहिए। साथ ही हर शाम इस पौधे के सामने दीया जरूर जलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि दीया इतनी दूरी पर रहे कि पौधे और आसपास की चीजों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।