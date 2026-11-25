क्या आपके पास पैसा आता है और लंबे समय तक नहीं टिकता है? हर महीने कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ ही जाता है जिससे पैसा बचाना ही मुश्किल सा हो जाता है। अगर ये चीजें आपको परेशान करने लगी है तो वास्तु के कुछ आसान से उपाय आपका काम आसान कर सकते हैं। जानें वो वास्तु उपाय जो जिंदगी में मनी फ्लो को बढ़ाते हैं।
मुख्यद्वार पर नियम के हिसाब से लोग कई चीजें करते हैं। हालांकि कई बार दरवाजे को साफ करना ही भूल जाते है। ये तरीका सही नहीं माना जाता है कोशिश करें कि हर दिन दरवाजे को किसी साफ कपड़े से पोछ दें। वास्तु मान्यता है कि इससे घर में हमेशा अच्छी एनर्जी ही आती है। साथ ही यहां पर कभी भी जूते-चप्पल या फिर कूड़ेदान ना रखें।
वास्तु नियम के हिसाब से घर की उत्तर दिशा को हमेशा साफ रखना चाहिए। यहां पर फालतू का सामान इकट्ठा करने से बचना चाहिए। वास्तु में इस दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है। ऐसे में यहां पर डस्टबिन या फिर किसी भी तरह का कबाड़ ना रखें। इससे घर में पैसा टिकने जैसी मान्यता है।
अगर आपके घर में कोई ऐसा नल है जहां से पानी हल्का हल्का टपक रहा है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। वास्तु में इसे सही नहीं माना जाता है। पानी के इस नुकसान को पैसों से नुकसान से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में घर में कहीं भी पानी बर्बाद हो रहा हो तो इग्नोर ना करें।
वास्तु नियम के अनुसार घर में तिजोरी को हमेशा दक्षिण-पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे पैसा फालतू में खर्च नहीं होता है। पैसों को लेकर समझदारी बढ़ती है। बस ध्यान रखें कि तिजोरी का दरवाजा हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही खुले। इसे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
वास्तु नियम के अनुसार आप तुलसी के पौधे को सही दिशा में रखेंगे तो इससे अच्छे बदलाव दिखेंगे। अगर आप घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में इस पौधे को रखेंगे तो इससे घर में खुशहाली और बरकत आएगी। आप इस दिशा में पानी से भरा कलश या फिर वॉटर फाउंटेन भी रख सकते हैं। अगर तुलसी रखेंगे तो ये ज्यादा लाभ देगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।