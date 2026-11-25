इस दिशा में रखें तुलसी का पौधा

वास्तु नियम के अनुसार आप तुलसी के पौधे को सही दिशा में रखेंगे तो इससे अच्छे बदलाव दिखेंगे। अगर आप घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में इस पौधे को रखेंगे तो इससे घर में खुशहाली और बरकत आएगी। आप इस दिशा में पानी से भरा कलश या फिर वॉटर फाउंटेन भी रख सकते हैं। अगर तुलसी रखेंगे तो ये ज्यादा लाभ देगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।