Vastu Tips: मनी प्लांट के पानी में मिला दें ये 1 चीज, सोने की तरह चमकेगी किस्मत, होगी पैसों की बरसात

पानी में दूध मिलाने का सही तरीका

अब जान लेते हैं कि मनी प्लांट वाला ये उपाय कैसे करना है? जब आप हफ्ते भर में मनी प्लांट का पानी बदलते हैं या पानी डालते हैं तो उसमें 1-2 चम्मच दूध भी मिला दें। यहां पर ध्यान ये रखना है कि पानी में दूध ज्यादा नहीं मिलाना है। ये ना सोचें कि ज्यादा दूध मिलाने से बरकत उतने ही गुना बढ़ेगा। इससे आपका पौधा ही खराब हो जाएगा। इस वजह से पानी में दूध सिर्फ 1 या 2 चम्मच ही डालें।