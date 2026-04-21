Vastu Tips: मनी प्लांट के साथ घर में लगा लें ये पौधा, खिंचा चला आएगा पैसा, बेहतर होगी आर्थिक स्थिति

अब खत्म होगी पैसों की तंगी

वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि कुछ पौधे सिर्फ सजावट ही नहीं बढ़ाते हैं बल्कि ये घर की एनर्जी पर भी असर डालते हैं। कुछ पौधों को लेकर मान्यता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाकर घर में सुख-समृद्धि ले आते हैं। मनी प्लांट वैसे तो लगभग हर घर में देखा जाता है। माना जाता है कि ये पैसों को आकर्षित करने वाला पौधा होता है और इसके चलते पैसों से जुड़े हर काम बनने लगते हैं। वास्तु के हिसाब से अगर आप मनी प्लांट के साथ घर में एक और खास पौधा लगा देंगे तो इसका असर दोगुना हो सकता है। वास्तु की नजर में ये छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में-