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Vastu Tips: मनी प्लांट के साथ घर में लगा लें ये पौधा, खिंचा चला आएगा पैसा, बेहतर होगी आर्थिक स्थिति

क्या आपको पता है कि मनी प्लांट के साथ एक और खास पौधा लगाने से आपके पैसों की दिक्कत पूरी तरह से खत्म हो सकती है? यहां जानें वास्तु शास्त्र के हिसाब से मनी और जेड प्लांट को लगाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

Garima SinghApr 21, 2026 10:54 am IST
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अब खत्म होगी पैसों की तंगी

वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि कुछ पौधे सिर्फ सजावट ही नहीं बढ़ाते हैं बल्कि ये घर की एनर्जी पर भी असर डालते हैं। कुछ पौधों को लेकर मान्यता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाकर घर में सुख-समृद्धि ले आते हैं। मनी प्लांट वैसे तो लगभग हर घर में देखा जाता है। माना जाता है कि ये पैसों को आकर्षित करने वाला पौधा होता है और इसके चलते पैसों से जुड़े हर काम बनने लगते हैं। वास्तु के हिसाब से अगर आप मनी प्लांट के साथ घर में एक और खास पौधा लगा देंगे तो इसका असर दोगुना हो सकता है। वास्तु की नजर में ये छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में-

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मनी प्लांट के साथ लगाएं ये पौधा

वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में मनी प्लांट के साथ-साथ जेड प्लांट लगा दिया जाए तो ये काफी शुभ होता है। जेड प्लांट को मनी ट्री भी कहा जाता है। अगर आप इस पौधे के पत्तों को ध्यान से देखेंगे तो इसकी शेप सिक्कों के जैसे ही होती है। शास्त्र के हिसाब से ये पौधा घर में बरकत लाता है। ऐसे में ये पैसों से लेकर तरक्की के सारे रास्ते आसानी से खोल देता है। इसे घर के अलावा ऑफिस डेस्क पर भी रखना फायदेमंद होता है। इस पौधे को आप जितना हरा-भरा रखेंगे उतना ही अच्छा होगा।

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पैसों की दिक्कत होती है खत्म

बता दें कि जेड प्लांट को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी को आसानी से अट्रैक्ट करता है। इसे समृद्धि और गुडलक के प्रतीक के रुप में भी देखा जाता है। साथ ही ये पौधा घर के वातावरण को शांत बनाता है। ऐसे में माहौल भी खुशनुमा होता है। माना जाता है कि जेड प्लांट की वजह से धीरे-धीरे पैसों से जुड़ी दिक्कत खत्म होने लगती हैं। इसे गिफ्ट के तौर पर भी देना काफी शुभ होता है।

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मनी प्लांट और जेड प्लांट रखने की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के हिसाब से पौधों का भी सही दिशा में रखा जाना जरूरी होता है। बात की जाए जेड और मनी प्लांट की तो इसके लिए भी एक खास दिशा है। शास्त्र के हिसाब से इन दोनों पौधों के हमेंशा दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस दिशा को समृद्धि का स्थान माना जाता है। अगर आप इसे लिविंग एरिया में रखेंगे तो इसका फायदा खूब होगा। वहीं आप इसे घर के एंट्रेस के आसपास भी रख सकते हैं। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि पौधों से लाभ तो मिलता ही है लेकिन अगर इन्हें सही दिशा में रख दिया जाए तो इसका असर दोगुना हो सकता है।

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मनी प्लांट और जेड प्लांट लगाने के फायदे

मनी प्लांट और जेट प्लांट को एक साथ रखने से घर में बरकत आती है। ये पॉजिटिव एनर्जी भी लेकर आता है। ऐसे में मन शांत रहने लगता है और पैसों से या फिर किसी भी चीज से जुड़ा फैसला आप बेहतर तरीके से ले पाते हैं। शास्त्र के अनुसार ये दोनों पौधे जिंदगी में नए मौके भी लाते हैं। ऐसे में आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है। ये बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन इन्हें साथ रखने से लंबे समय तक खूब फायदा मिल सकता है।

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जेड प्लांट लगाते वक्त ना करें ये गलती

जेड प्लांट और मनी प्लांट बहुत लोग लगा लेते हैं लेकिन कुछ जरूरी बातों को भूल जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि कुछ बातों को नजरअंदाज ना किया जाए। इन पौधों की साफ-सफाई समय पर करते रहना जरूरी है। अगर कोई सूखा या पीला पत्ता है तो उसे समय रहते हटा दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यही सेम पौधा घर में नेगेटिव एनर्जी ला सकता है। इन पौधों को समय-समय पर पानी देते रहें। साथ ही ऐसी जगह रखें कि जहां पर इन्हें अच्छी धूप मिलती रहे। ध्यान रखें कि ज्यादा पानी देना भी इन पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में बैलेंस करके ही पानी डालें।

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जेड प्लांट लगाने की बाकी दिशाएं

वैसे तो इसे दक्षिण पूर्व दिशा में ही लगाना सही होता है। हालांकि आप इसे घर की पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। इस दिशा में जेड प्लांट को रखने से लोगों की हेल्थ सही रहती है क्योंकि इस दिशा में भी इसे रखने से ये पॉजिटिव एनर्जी ले आता है। इसे घर के मेनडोर पर भी लगाया जा सकता है। साथ ही इसे आप अपने ऑफिस वाले डेस्क पर लैपटॉप के पास रख सकते हैं।

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नोट

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

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