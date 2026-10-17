Vastu Tips: अच्छी कमाई के बाद भी घर में रहती है पैसों की कमी, तो तुरंत करें ये 5 काम

वास्तु शास्त्र में घर या दुकान के कोनों में लंबे समय तक मकड़ी के जाले लगे रहना अच्छा नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इससे नकारात्मकता बढ़ती है और आर्थिक परेशानियां बनी रह सकती हैं। इसलिए घर की छत, दरवाजों के पीछे और कोनों की नियमित सफाई करें। दुकान में भी उन जगहों पर ध्यान दें, जहां अक्सर सफाई नहीं हो पाती। साफ-सुथरा वातावरण घर को व्यवस्थित रखने के साथ रोजमर्रा के कामकाज को आसान बनाता है।
अगर घर या दुकान की दीवारों पर दरारें आ गई हैं या पेंट की पपड़ी उतरने लगी है, तो उन्हें नजरअंदाज ना करें। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, दीवारों की खराब स्थिति को शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए समय रहते दीवारों की मरम्मत कराएं और जरूरत के अनुसार पेंट करवाएं। इससे घर और दुकान साफ-सुथरे दिखाई देंगे। अगर दीवारों में सीलन या गहरी दरारें हैं, तो उनकी वजह पता करके उचित मरम्मत कराना भी जरूरी है।
घर या दुकान में पौधे लगाते समय उनकी देखभाल करना भी जरूरी है। वास्तु शास्त्र में हरे-भरे और स्वस्थ पौधों को शुभ माना जाता है, जबकि सूखी पत्तियों और मुरझाए पौधों को अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। इसलिए पौधों की नियमित जांच करें और सूखी पत्तियों को काटकर हटा दें। उन्हें जरूरत के अनुसार पानी दें और पर्याप्त रोशनी वाली जगह पर रखें। अगर कोई पौधा पूरी तरह सूख गया है, तो उसकी जगह नया पौधा लगा सकते हैं।
वास्तु शास्त्र में घर या दुकान के आसपास चमगादड़ों का डेरा होना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर छत, बालकनी या किसी खाली हिस्से में चमगादड़ नियमित रूप से जमा हो रहे हैं, तो उस जगह पर ध्यान दें। उन्हें खुद पकड़ने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। जरूरत पड़ने पर वन्यजीव विभाग या प्रशिक्षित विशेषज्ञ की मदद लें, ताकि उन्हें सुरक्षित तरीके से हटाया जा सके।
वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को खास महत्व दिया जाता है। इसे घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का स्थान माना जाता है। इसलिए दरवाजे के आसपास कचरा, बेकार सामान या धूल जमा ना होने दें। मुख्य द्वार की नियमित सफाई करें और रास्ते में ऐसी चीजें ना रखें, जिनसे आने-जाने में परेशानी हो। घर का प्रवेश द्वार साफ और व्यवस्थित रखने से घर की सुंदरता भी बढ़ती है और रोजमर्रा की आवाजाही आसान रहती है।
दुकान में सामान का बिखरा होना कामकाज को प्रभावित कर सकता है। वास्तु के अनुसार, दुकान में साफ-सफाई और व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। सामान को उसकी जगह पर रखें और लंबे समय से बेकार पड़े डिब्बों या दूसरी चीजों को हटा दें। काउंटर और ग्राहकों के आने-जाने की जगह को भी साफ रखें। इससे सामान ढूंढने में आसानी होती है और काम व्यवस्थित तरीके से चलता है। दुकान की नियमित सफाई करने से ग्राहकों के लिए भी अच्छा माहौल बनता है।
घर या दुकान में इस्तेमाल ना होने वाली और टूटी-फूटी चीजें लंबे समय तक जमा रखना ठीक नहीं है। वास्तु मान्यताओं में ऐसी चीजों को नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए खराब बर्तन, टूटे गमले और बेकार सामान की समय-समय पर छंटाई करें। जो चीजें मरम्मत के बाद इस्तेमाल की जा सकती हैं, उन्हें ठीक कराएं और बाकी को हटा दें। इससे जगह खाली होगी और घर या दुकान को व्यवस्थित रखना आसान होगा।
वास्तु उपायों के साथ आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब रखना भी जरूरी है। कई बार कमाई अच्छी होने के बावजूद अनावश्यक खर्चों के कारण पैसे नहीं बच पाते। इसलिए हर महीने जरूरी खर्चों और बचत के लिए अलग-अलग रकम तय करें। घर की मरम्मत और साफ-सफाई पर ध्यान देने के साथ अपनी आर्थिक योजना भी बनाएं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।