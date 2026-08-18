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मिट्टी की गुल्लक में छिपा है बरकत का राज! घर में रखने से बढ़ेगी सुख-समृद्धि

मिट्टी को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यह धन आकर्षित करती है और नकारात्मक ऊर्जा कम करती है। ज्योतिष और वास्तु में मिट्टी की वस्तुएं शुभ मानी जाती हैं। घर में मिट्टी की गुल्लक रखने से पैसा टिकता है और सुख-समृद्धि बढ़ती है। बचत का यह तरीका धैर्य भी सिखाता है।

Navaneet RathaurAug 18, 2026 09:41 pm IST
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मिट्टी की शुद्धता और महत्व

मिट्टी प्रकृति का शुद्ध तत्व है। यह स्थिरता और विकास का आधार मानी जाती है। मिट्टी की गुल्लक में पैसा रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। प्राचीन काल से मिट्टी की चीजें पवित्र मानी जाती रही हैं। गुल्लक बचत के साथ घर की ऊर्जा संतुलित रखने का माध्यम बनती है।

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वास्तु से जुड़ा संबंध

वास्तु शास्त्र में मिट्टी स्थिरता का प्रतीक है। मिट्टी से बनी वस्तुएं शुद्ध होती हैं। गुल्लक में धन रखने से आर्थिक स्थिरता आती है। तंगी दूर होती है और बरकत बनी रहती है। सही स्थान पर रखने से धन का प्रवाह सुचारु रहता है। घर की वास्तु स्थिति भी बेहतर होती है।

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कुबेर और लक्ष्मी से संबंध

गुल्लक का संबंध धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी से है। मिट्टी की गुल्लक में पैसा जमा करना लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सात्विक उपाय माना जाता है। मिट्टी का रंग ऊर्जा संतुलित करता है। नियमित बचत से धन की स्थिति स्थिर होती है। यह अभ्यास भविष्य के लिए उपयोगी साबित होता है।

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शनि देव की कृपा

मिट्टी को शनि का कारक भी माना जाता है। शनि मेहनत का फल देते हैं। धीरे-धीरे गुल्लक में पैसे डालने से शनि प्रसन्न होते हैं। इससे आकस्मिक धन लाभ के योग बन सकते हैं। धैर्य और नियमितता से बचत करने वाला व्यक्ति शनि की कृपा का अधिकारी बनता है। छोटी राशि भी समय के साथ बड़ा रूप ले लेती है।

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घर में रखने की सही दिशा

मिट्टी से बने गुल्लक को घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। यह दिशा धन के ठहराव और स्थिरता के लिए उत्तम है। गलत दिशा में रखने से लाभ कम मिल सकता है। सही स्थान चुनने से गुल्लक का प्रभाव बढ़ता है और घर में आर्थिक सुरक्षा का भाव बना रहता है।

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स्थापना के शुभ तरीके

गुल्लक रखने से पहले उस स्थान पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। पहला सिक्का डालने से पहले गुल्लक पर कुमकुम का टीका लगाएं और श्री लिखें। इससे गुल्लक में पैसे कम नहीं होते हैं। ये छोटे संस्कार धन की वृद्धि और स्थिरता के लिए शुभ माने जाते हैं। श्रद्धा से की गई शुरुआत फलदायी होती है।

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बचत के साथ धैर्य का पाठ

मिट्टी की गुल्लक केवल बचत का जरिया नहीं, बल्कि धैर्य सिखाने वाली वस्तु है। छोटी-छोटी बचत से पैसों की स्थिति बेहतर होती है। आज ही मिट्टी की गुल्लक लाकर धन स्थान पर स्थापित करें। यह भविष्य की सुरक्षा के साथ घर के वास्तु को भी संतुलित रखेगी और सुख-समृद्धि बढ़ाएगी।

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गुल्लक से बढ़ेगा सुख-समृद्धि

आज ही मिट्टी की गुल्लक लाकर धन स्थान पर रखें। यह भविष्य के लिए बचत करेगी और घर के वास्तु को संतुलित रखेगी। सही विधि से रखने पर सुख-समृद्धि बढ़ती है। नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। छोटी-सी गुल्लक बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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