मिट्टी की गुल्लक में छिपा है बरकत का राज! घर में रखने से बढ़ेगी सुख-समृद्धि

गुल्लक से बढ़ेगा सुख-समृद्धि

आज ही मिट्टी की गुल्लक लाकर धन स्थान पर रखें। यह भविष्य के लिए बचत करेगी और घर के वास्तु को संतुलित रखेगी। सही विधि से रखने पर सुख-समृद्धि बढ़ती है। नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। छोटी-सी गुल्लक बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।