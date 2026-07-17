Vastu Tips: मुख्य द्वार के लिए लकी होते हैं ये 5 पौधे, जानें लगाने का सही नियम

वास्तुशास्त्र में कुछ पौधों का जिक्र किया गया है जिन्हें घर के लिए काफी लकी माना जाता है। मान्यता है कि इन पौधों को अगर मुख्य द्वार पर सही तरीके से रखा जाए तो घर में सुख-समृद्धि आती है और खुशहाली का आगमन होने के साथ-साथ कई और भी फायदे होते हैं। जानिए वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर कौन-कौन से पौधे रखे जा सकते हैं?
घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगाना सही माना जाता है। वास्तुशास्त्र नियम के अनुसार तुलसी का पौधा उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा सूख जाए तो इसे तुरंत मुख्य द्वार से हटा दें।
वास्तु ही नहीं बल्कि फेंगशुई में भी इस पौधे को काफी लकी माना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से घर में अच्छी ऊर्जा आती है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि ये पौधा घर में बरकत लेकर आता है।
मुख्य द्वार पर अगर शमी का पौधा सही तरीके से रखा जाए तो ये जिंदगी में आने वाली बाधाओं को खत्म कर सकता है। शमी के पौधे का संबंध भगवान शिव और शनिदेव से जुड़ा माना जाता है। जब आप घर के अंदर से बाहर की ओर जाएं तो शमी का पौधा दाईं ओर होना चाहिए।
वास्तुशास्त्र में मनी प्लांट को बरकत वाला पौधा माना जाता है। इसे मुख्य द्वार पर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर रखना सही माना जाता है। मुख्य द्वार पर मनी प्लांट लगाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि इसकी बेल जमीन पर ना लगे।
इसे आप अपने मेनगेट के बाहर लगवा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अशोक का पौधा घर के बाहर लगाना बहुत ही शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।
वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार मुख्य द्वार पर रखें हुए पौधे कभी भी सूखने नहीं चाहिए। गमलों के आसपास सफाई रखने की कोशिश करें। नियमित रूप से इसकी देखभाल करना जैसे पानी देना या फिर कटाई-छंटाई करना जरूरी है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।