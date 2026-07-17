Vastu Tips: मुख्य द्वार के लिए लकी होते हैं ये 5 पौधे, जानें लगाने का सही नियम

मुख्य द्वार के लिए लकी पौधे

वास्तुशास्त्र में कुछ पौधों का जिक्र किया गया है जिन्हें घर के लिए काफी लकी माना जाता है। मान्यता है कि इन पौधों को अगर मुख्य द्वार पर सही तरीके से रखा जाए तो घर में सुख-समृद्धि आती है और खुशहाली का आगमन होने के साथ-साथ कई और भी फायदे होते हैं। जानिए वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर कौन-कौन से पौधे रखे जा सकते हैं?