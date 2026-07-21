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Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर रखी जाने वाली 5 सबसे पावरफुल चीजें

Maindoor Vastu Tips in Hindi: वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजें जरूर रखनी चाहिए। इन चीजों की मदद से घर में बरकत आती है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं ले पाती हैं। जानें वास्तुशास्त्र के 5 पावरफुल चीजों के बारे में जो मुख्य द्वार पर रखी या फिर लगाई जा सकती हैं। 

Garima SinghJul 21, 2026 11:46 am IST
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मुख्य द्वार से घर में आएगी सकारात्मक ऊर्जा

वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को घर का सबसे अहम हिस्सा बताया जाता है। मान्यता है कि यही से घर में अच्छी ऊर्जा आती है। ऐसे में अगर मुख्य द्वार पर कुछ चीजें वास्तु के अनुसार रखी जाएं तो घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। जानिए वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर कौन सी 5 चीजों को रखना चाहिए जिन्हें शास्त्र में काफी पावरफुल माना जाता है।

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तुलसी का पौधा

शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा जरूर रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर का माहौल सकारात्मक रहता है। हालांकि इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि तुलसी का पौधा हरा-भरा रहे और नियमित रूप से इसकी देखभाल की जाए।

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स्वास्तिक या फिर ॐ का चिन्ह

मुख्य द्वार के दरवाजे पर स्वास्तिक या फिर ॐ का चिन्ह जरूर लगाना चाहिए इसे काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और नकारात्मकता दूर ही रहती है।

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उरली

मुख्य द्वार पर आप पीतल या फिर मिट्टी के उरली में पानी भरकर भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें ताजे फूलों की कुछ पंखुड़ियां भी डाल सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि इसका पानी रोज के रोज बदला जाए।

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गणेश भगवान की मूर्ति

वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। बस मूर्ति घर के अंदर की ओर वाली दिशा में रखा जाए तो ये असरदार होता है। मान्यता है कि इससे शुभ कामों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि मूर्ति के आसपास धूल ना जमा हो।

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बंदनवार

मुख्य द्वार पर बंदनवार यानी तोरण लगाना बहुत ही शुभ होता है। आम या फिर अशोक के पत्तों का तोरण बहुत ही शुभ होता है। वहीं गेंदे के फूल का तोरण भी मुख्यद्वार के लिए सही माना जाता है। ये मुख्य द्वार की सुंदरता तो बढ़ाते ही हैं। साथ में घर में अच्छी ऊर्जा भी ले आते हैं।

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हमेशा साफ रखें मुख्य द्वार

मुख्य द्वार को हमेशा साफ-सुथरा रखने की कोशिश करें। यहां पर गंदगी जमा नहीं होनी चाहिए। साथ ही यहां पर कबाड़ या फिर कूड़ेदान भी नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार जितना साफ रहेगा। घर में ऊर्जा उतनी ही अच्छी आएगी।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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