Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर रखी जाने वाली 5 सबसे पावरफुल चीजें

मुख्य द्वार से घर में आएगी सकारात्मक ऊर्जा

वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को घर का सबसे अहम हिस्सा बताया जाता है। मान्यता है कि यही से घर में अच्छी ऊर्जा आती है। ऐसे में अगर मुख्य द्वार पर कुछ चीजें वास्तु के अनुसार रखी जाएं तो घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। जानिए वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर कौन सी 5 चीजों को रखना चाहिए जिन्हें शास्त्र में काफी पावरफुल माना जाता है।