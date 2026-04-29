Vastu Tips: घर के मुख्यद्वार पर लटका दें मात्र 15 रुपये की बस ये 1 चीज, रातों-रात कंगाली बदलेगी अपना रास्ता

वास्तु शास्त्र में घर के मुख्यद्वार को सबसे अहम माना जाता है। यही वो जगह है जहां से किसी भी तरह की एनर्जी अंदर या बाहर आती है। वास्तु के हिसाब से घर के मुख्यद्वार की सजावट काफी सोच-समझकर करनी चाहिए। अगर गलती से भी यहां पर कोई भी ऐसी चीज रख दी जाए जो नहीं रखनी चाहिए तो इसका नुकसान पूरे घर को झेलना पड़ सकता है। कई लोग मुख्यद्वार की एनर्जी को लेकर काफी चिंतिंत रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो अब आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने वास्तु से जुड़ा एक नियम अपना लिया तो आपकी किस्मत चमक सकती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्यद्वार पर एक छोटी सी टीज टांग दी जाए जिंदगी में बड़ा बदलाव आने के पूरे चांस बन सकते हैं। माना जाता है कि अगर मुख्यद्वार पर फिटकरी लगा दी जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसी के साथ घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो सकती है। इस उपाय को मां लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे आसान तरीका माना जाता है। साथ ही इसकी मदद से सारी आर्थिक दिक्कतें खत्म हो जाती हैं।
वास्तु शास्त्र में फिटकरी को सबसे पावरफुलर क्लींजर माना जाता है। वास्तु के अनुसार फिटकरी नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेते है। इससे आसपास का माहौल काफी बैलेंस्ड और शुद्ध बनता है। ऐसे में घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। फिटकरी का इस्तेमाल सिर्फ साफ-सफाई और हेल्थ से जुड़ी चीजों में ही नहीं बल्कि ऊर्जा का सही बैलेंस बनाने के लिए भी करते हैं।
जब आप फिटकरी को घर के मुख्यद्वार पर लगाएंगे तो बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और सारे बुरे प्रभाव को ये दहलीज पर ही रोक लेती है। ऐसे में घर में सुख-शांति भी बनी रहेगी और लोग भी खुश रहेंगे।
अब आप सोचेंगे कि आखिर फिटकरी लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलेगी? कहा जाता है कि मां लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जहां का माहौल शांत और सकारात्मक हो। ऐसे में जब आप फिटकरी को मुख्यद्वार पर लगाएंगे तो घर की नकारात्मकता दूर होगी। इससे माहौल ना सिर्फ शांत बनेगा बल्कि पवित्र भी होगा। इस तरह से लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसेगी और धन-धान्य की कमी भी आपको नहीं होगी।
वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि फिटकरी नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के साथ-साथ आर्थिक तंगी जैसी समस्या को भी खत्म करता है। ये किसी नजर दोष को खत्म करने के साथ-साथ हर बाधाओं को काटने की क्षमता भी रखता है। ऐसे में मुख्यद्वार पर इसे लगाने से आपकी जिंदगी में आने वाली सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी।
अब जान लेते हैं कि मुख्यद्वार पर आखिर फिटकरी कैसे लगाएं? ये उपाय बहुत ही आसान है। आपको बस फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे किसी कपड़े में बांध लेना है। इसे मुख्द्वार के दरवाजे के ऊपर साइड में टांग दें। ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसे हर 15-20 दिन में बदल लेना चाहिए। समय के साथ-साथ ये नकारात्मक ऊर्जा को सोखती है। ऐसे में पुरानी फिटकरी को किसी बहते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए।
फिटकरी एक ओर जहां नकारात्मकता को हटाता है वहीं गलत जगह और गलत तरीके से इसका उपयोग उलटा प्रभाव भी छोड़ सकता है। ऐसे में वास्तु के सही नियम के साथ ही इसका इस्तेमाल करें। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)