Vastu Tips: घर के मुख्यद्वार पर लटका दें मात्र 15 रुपये की बस ये 1 चीज, रातों-रात कंगाली बदलेगी अपना रास्ता

मुख्यद्वार के टोटके

वास्तु शास्त्र में घर के मुख्यद्वार को सबसे अहम माना जाता है। यही वो जगह है जहां से किसी भी तरह की एनर्जी अंदर या बाहर आती है। वास्तु के हिसाब से घर के मुख्यद्वार की सजावट काफी सोच-समझकर करनी चाहिए। अगर गलती से भी यहां पर कोई भी ऐसी चीज रख दी जाए जो नहीं रखनी चाहिए तो इसका नुकसान पूरे घर को झेलना पड़ सकता है। कई लोग मुख्यद्वार की एनर्जी को लेकर काफी चिंतिंत रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो अब आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने वास्तु से जुड़ा एक नियम अपना लिया तो आपकी किस्मत चमक सकती है।