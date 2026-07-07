बाथरूम या किचन में टपकता नल बढ़ा देगा पैसों की तंगी, वाटर लीकेज का घर पर पड़ता है बुरा असर

वास्तु शास्त्र में पानी को जीवन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को बहाने का माध्यम है। जब पानी सही दिशा में प्रवाहित होता है, तो धन और सुख बढ़ता है। लेकिन जब पानी टपकता है या रिसता है, तो यह ऊर्जा का रिसाव माना जाता है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, टपकता नल घर की आर्थिक स्थिति को धीरे-धीरे कमजोर कर देता है।
वास्तु के अनुसार, टपकता नल सीधे तौर पर धन की हानि का प्रतीक है। जैसे पानी की एक-एक बूंद बर्बाद होती है, वैसे ही घर की कमाई भी बिना किसी फायदे के खर्च होती जाती है। अगर लंबे समय तक नल टपकता रहे, तो बचत प्रभावित होती है और अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं।
टपकता पानी घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच अनावश्यक तनाव, झगड़े और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। वास्तु कहता है कि रिसता पानी घर की सकारात्मकता को सोख लेता है। नतीजा यह होता है कि घर का माहौल भारी रहने लगता है और छोटी-छोटी बातों पर कलह होने लगती है।
सनातन धर्म में जल के स्वामी भगवान वरुण हैं। टपकते नल से पानी की बर्बादी को वरुण देव का अपमान माना जाता है। धर्म शास्त्रों में भी जल की बर्बादी को अशुभ बताया गया है। इससे घर की बरकत रुक जाती है और सुख-समृद्धि प्रभावित होती है।
पानी की टंकी के लिए दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। इस दिशा में टंकी होने से धन की स्थिरता बनी रहती है। गलत दिशा में पानी की टंकी रखने से आर्थिक नुकसान हो सकता है।
सबसे पहले टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं। अच्छी क्वालिटी की टैप और फिटिंग्स लगवाएं, ताकि बार-बार समस्या ना आए। समय-समय पर घर के सभी नलों और पाइपों की जांच कराते रहें। अगर दीवार पर सीलन दिखे तो तुरंत प्लंबर को बुलाएं। वास्तु उपाय के रूप में टपकते नल की जगह पर पीतल की छोटी सी मूर्ति या यंत्र भी रख सकते हैं।
घर बनवाते समय ही प्लंबिंग की अच्छी सामग्री इस्तेमाल करें। पुराने नलों को समय पर बदलवाएं। रात को सोने से पहले सभी नलों को बंद करने की आदत डालें। वास्तु के अनुसार, घर में जल तत्व को संतुलित रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।
वास्तु शास्त्र छोटी-छोटी सावधानियों पर जोर देता है। टपकता नल सिर्फ पानी नहीं, बल्कि आपके घर की समृद्धि को भी बर्बाद कर सकता है। इसे तुरंत ठीक करवाकर और सही दिशाओं का ध्यान रखकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।