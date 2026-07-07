बाथरूम या किचन में टपकता नल बढ़ा देगा पैसों की तंगी, वाटर लीकेज का घर पर पड़ता है बुरा असर

घर में सकारात्मकता बढ़ाएंगे ये उपाय

वास्तु शास्त्र छोटी-छोटी सावधानियों पर जोर देता है। टपकता नल सिर्फ पानी नहीं, बल्कि आपके घर की समृद्धि को भी बर्बाद कर सकता है। इसे तुरंत ठीक करवाकर और सही दिशाओं का ध्यान रखकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।