Vastu Tips: वास्तु के अनुसार तुलसी और एलोवेरा को साथ लगाना लगा सकते हैं या नहीं?

क्या तुलसी व एलोवेरा को साथ लगाना सही है?

अगर तुलसी को एक ही दिशा, एक ही स्थान या एक ही गमले में रखने की बात करें यो यह उचित नहीं माना गया है। वास्तु के अनुसार, दोनों पौधों को लगाने की दिशा अलग-अलग है, ऐसे में दोनों को साथ लगाने या रखने के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। कई वास्तु एक्सपर्ट का मानना है कि तुलसी व एलोवेरा को एक ही गमले में लगाने से पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। तुलसी का प्रयोग पूजा-पाठ में किया जाता है, जबकि एलोवेरा का औषधीय प्रयोग ज्यादा है। एलोवेरा की पत्तियां कांटेदार होती हैं, जो तुलसी के पौधे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए तुलसी व एलोवेरा दोनों को अलग-अलग गमले व स्थान पर रखना उचित होता है।