Vastu Tips: वास्तु के अनुसार तुलसी और एलोवेरा को साथ लगाना लगा सकते हैं या नहीं?

Tulsi aur Aloe vera vastu Tips: कई बार लोग जाने-अनजाने में कुछ पौधों को साथ लगा देते हैं, जिसके कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जानें वास्तु के अनुसार क्या तुलसी व एलोवेरा को साथ लगा सकते हैं।

Saumya TiwariMon, 1 Sep 2025 05:26 PM
तुलसी और एलोवेरा को साथ लगा सकते हैं या नहीं?

आजकल लोग घर की साज-सज्जा के लिए कई तरह के पेड़-पौधों को लगाना पसंद करते हैं। इनमें से तुलसी व एलोवेरा का पौधा सबसे प्रिय है। हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जबकि एलोवेरा का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है। कई बार लोग कुछ पौधों को एक ही गमले में लगा देते हैं या फिर आसपास रख देते हैं, जो कि वास्तु दोष का एक कारण बन सकता है। जानिए वास्तु के अनुसार क्या तुलसी व एलोवेरा के पौधे को एक साथ लगा सकते हैं या नहीं।

तुलसी का महत्व

हिंदू धर्म में तुलसी पूजनीय है। तुलसी का पौधा घर, आंगन व बालकनी में लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार, तुलसी के पौधे को लगाने की सही दिशा उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा है। मान्यता है कि घर में हरा भरा तुलसी का पौधा आर्थिक खुशहाली व समृद्धि होता है। घर में तुलसी को लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

एलोवेरा का महत्व

एलोवेरा का पौधा देश-दुनिया में अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। यह पौधा घर के अंदर व बाहर दोनों जगह लगाया जा सकता है। वास्तु के अनुसार, एलोवेरा को पूर्व या दक्षिण-पूर्व (अग्नि कोण) में लगाना चाहिए। मान्यता है कि एलोवेरा को सही दिशा में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

क्या तुलसी व एलोवेरा को साथ लगाना सही है?

अगर तुलसी को एक ही दिशा, एक ही स्थान या एक ही गमले में रखने की बात करें यो यह उचित नहीं माना गया है। वास्तु के अनुसार, दोनों पौधों को लगाने की दिशा अलग-अलग है, ऐसे में दोनों को साथ लगाने या रखने के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। कई वास्तु एक्सपर्ट का मानना है कि तुलसी व एलोवेरा को एक ही गमले में लगाने से पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। तुलसी का प्रयोग पूजा-पाठ में किया जाता है, जबकि एलोवेरा का औषधीय प्रयोग ज्यादा है। एलोवेरा की पत्तियां कांटेदार होती हैं, जो तुलसी के पौधे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए तुलसी व एलोवेरा दोनों को अलग-अलग गमले व स्थान पर रखना उचित होता है।

अगर साथ रखना चाहते हैं, तो क्या करें

अगर आपके पास सीमित स्थान या जगह है और आप दोनों पौधों को एक साथ रखना चाहते हैं तो आप उन्हें पूर्व या दक्षिण दिशा के कोने में लगा सकते हैं। तुलसी को पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना उचित होता है, जबकि एलोवेरा को दक्षिण दिशा में लगाना उचित माना गया है।

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

