Vastu Tips: किचन और बाथरूम बिल्कुल सटे हुए हैं? बार-बार होते हैं ये नुकसान, जानें उपाय

वास्तु शास्त्र में किचन के साथ बाथरूम (अटैच या ठीक सटा होना) होना अच्छा नहीं माना जाता है। किचन को पवित्र और अग्नि का स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि रसोईघर में मां अन्नपूर्णा वास करती हैं, जबकि बाथरूम से नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी होती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी किचन के साथ बाथरूम का होना अच्छा होता है। बाथरूम और किचन का पास-पास होना वास्तु दोष का कारण बनता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, बाथरूम और किचन के पास होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। परिवार के सदस्य रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। आर्थिक उन्नति में बाधाएं आती हैं और करियर में असफलताओं का सामना करना पड़ता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, कभी भी बाथरूम और किचन पास-पास नहीं बनवाना चाहिए। अगर ऐसा है तो बाथरूम का दरवाजा का हमेशा बंद रखना चाहिए और पर्दा भी डाल देना चाहिए। ऐसा करने से बाथरूम की नकारात्मक ऊर्जा किचन में प्रवेश नहीं करती है। बाथरूम का दरवाजा खुला होने पर किचन में कीटाणु आ सकते हैं, जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, किचन में कभी भी आग और पानी को पास-पास नहीं रखना चाहिए। क्योंकि इसमें एक अग्नि तत्व है और एक जल तत्व। दोनों का स्वभाव अलग-अलग होता है। पानी और आग के बीच थोड़ी दूरी रखना ही शुभ माना जाता है।
वास्तु के अनुसार, किचन में कांटेदार और दूध निकलने वाले पौधों को नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। वास्तु के अनुसार, अगर किचन में बालकनी या खुला स्थान है तो वहां पर तुलसी का पौधा रखना शुभ होता है। कहते हैं कि इससे माहौल सकारात्मक बना रहता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, किचन में दिन भर में कभी भी कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी जरूर आनी चाहिए। कहते हैं कि सूर्य की रोशनी से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।