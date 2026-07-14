Vastu Tips: किचन और बाथरूम बिल्कुल सटे हुए हैं? बार-बार होते हैं ये नुकसान, जानें उपाय

क्या किचन और बाथरूम पास-पास हो सकते हैं?

वास्तु शास्त्र में किचन के साथ बाथरूम (अटैच या ठीक सटा होना) होना अच्छा नहीं माना जाता है। किचन को पवित्र और अग्नि का स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि रसोईघर में मां अन्नपूर्णा वास करती हैं, जबकि बाथरूम से नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी होती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी किचन के साथ बाथरूम का होना अच्छा होता है। बाथरूम और किचन का पास-पास होना वास्तु दोष का कारण बनता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, बाथरूम और किचन के पास होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। परिवार के सदस्य रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। आर्थिक उन्नति में बाधाएं आती हैं और करियर में असफलताओं का सामना करना पड़ता है।