Vastu Tips: किचन में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये 5 चीजें, वरना दरिद्रता नहीं छोड़ती घर

किचन में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए

रसोई घर या किचन किसी भी घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। घर की रसोई या किचन सुख-समृद्धि व सेहत का प्रतीक मानी गई है। लेकिन कई बार किचन से जुड़ी गलतियां वास्तु दोष का कारण बनती हैं और नकारात्मक ऊर्जा को घर में आकर्षित करती हैं। वास्तु दोष के कारण घर में रहने वाले लोगों को आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र कहता है कि किचन में कुछ चीजों का होना दरिद्रता आकर्षित करता है और घर की सुख-शांति भंग करता है। जानें वास्तु के अनुसार किचन में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए।