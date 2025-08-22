Vastu Tips keeping the Picture or idol of Radha-Krishna in your house then follow these rules वास्तु टिप्स: घर में रख रहे हैं राधा-कृष्ण की तस्वीर, तो इन नियमों का करें पालन
आज हर कोई घर में भगवान की मूर्तियां और तस्वीर रखकर पूजा करना पसंद करता हैं। कुछ लोग अपने घर में राधा-कृष्ण की मूर्तियां व तस्वीरें लगाते हैं। लेकिन घर में इनकी तस्वीरों व मूर्तियों को रखने के दौरान अगर वास्तु नियमों का पालन किया जाए, तो लाभ कई गुना अधिक मिलता है।

Dheeraj PalFri, 22 Aug 2025 07:49 AM
मुख्य द्वार पर न लगाएं तस्वीर

कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपने आराध्य की तस्वीर को घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं। यूं तो विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की तस्वीर को मुख्य द्वार पर लगाया जा सकता है। लेकिन जहां तक बात राधा-कृष्ण की तस्वीर की है, तो इसे घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए।

बेडरूम में लगा सकते हैं?

यूं तो विभिन्न भगवान की तस्वीरों को बेडरूम में लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन राधा-कृष्ण की तस्वीर को बेडरूम में लगाया जा सकता है। इन्हें प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।

कैसी हो तस्वीर

ध्यान रहे कि कि जब आप बेडरूम में राधा-कृष्ण की तस्वीर लगा रहे हैं, तो हमेशा इन्हें ईस्ट की दीवार पर लगाएं। साथ ही ध्यान रहे कि कभी भी तस्वीर की तरफ आप पैर करके ना लेटें। वहीं, अगर बेडरूम में अटैच बाथरूम है तो तस्वीर बाथरूम की वॉल पर नहीं होनी चाहिए।

बाल रूप की लगाएं तस्वीर

अगर कोई महिला संतान प्राप्ति का सुख चाहती है तो ऐसे में बेडरूम में कृष्ण जी के बालरूप की तस्वीर को लगाना अच्छा माना जाता है। अगर आप कृष्ण जी के बाल्य रूप की तस्वीर लगा रही हैं तो इसे ईस्ट और वेस्ट दोनों ही दीवार पर लगाया जा सकता है।

पूजा न करें

साथ ही ये भी ध्यान रखें कि बेडरूम में राधा-कृष्ण की लगाई तस्वीर या मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। राधा-कृष्ण सहित किसी भी भगवान की पूजा के लिए आप मंदिर या पूजा स्थान को ही चुनें। आपने घर में जहां पर भी पूजा स्थान बना रखा है, वहीं पर इनकी पूजा-आराधना की जानी चाहिए।

बाईं तरफ हों राधा

अक्सर राधा-कृष्ण की तस्वीर को लगाते समय लोगों के मन में यह सवाल होता है कि राधा जी बाईं तरफ होनी चाहिए या दाईं तरफ। दरअसल, तस्वीर में राधा जी बाईं तरफ होनी चाहिए, जबकि कृष्ण जी दाहिने साइड हो।

अन्य तस्वीरें नहीं होनी चाहिए

साथ ही जब आप बेडरूम में राधा-कृष्ण की तस्वीर लगा रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि उसमें किसी अन्य देवी-देवता या गोपियां ना हो। बस राधा-कृष्ण ही हो।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

