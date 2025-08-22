वास्तु टिप्स: घर में रख रहे हैं राधा-कृष्ण की तस्वीर, तो इन नियमों का करें पालन

मुख्य द्वार पर न लगाएं तस्वीर

कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपने आराध्य की तस्वीर को घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं। यूं तो विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की तस्वीर को मुख्य द्वार पर लगाया जा सकता है। लेकिन जहां तक बात राधा-कृष्ण की तस्वीर की है, तो इसे घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए।