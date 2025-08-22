वास्तु टिप्स: घर में रख रहे हैं राधा-कृष्ण की तस्वीर, तो इन नियमों का करें पालन

कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपने आराध्य की तस्वीर को घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं। यूं तो विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की तस्वीर को मुख्य द्वार पर लगाया जा सकता है। लेकिन जहां तक बात राधा-कृष्ण की तस्वीर की है, तो इसे घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए।
यूं तो विभिन्न भगवान की तस्वीरों को बेडरूम में लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन राधा-कृष्ण की तस्वीर को बेडरूम में लगाया जा सकता है। इन्हें प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
ध्यान रहे कि कि जब आप बेडरूम में राधा-कृष्ण की तस्वीर लगा रहे हैं, तो हमेशा इन्हें ईस्ट की दीवार पर लगाएं। साथ ही ध्यान रहे कि कभी भी तस्वीर की तरफ आप पैर करके ना लेटें। वहीं, अगर बेडरूम में अटैच बाथरूम है तो तस्वीर बाथरूम की वॉल पर नहीं होनी चाहिए।
अगर कोई महिला संतान प्राप्ति का सुख चाहती है तो ऐसे में बेडरूम में कृष्ण जी के बालरूप की तस्वीर को लगाना अच्छा माना जाता है। अगर आप कृष्ण जी के बाल्य रूप की तस्वीर लगा रही हैं तो इसे ईस्ट और वेस्ट दोनों ही दीवार पर लगाया जा सकता है।
साथ ही ये भी ध्यान रखें कि बेडरूम में राधा-कृष्ण की लगाई तस्वीर या मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। राधा-कृष्ण सहित किसी भी भगवान की पूजा के लिए आप मंदिर या पूजा स्थान को ही चुनें। आपने घर में जहां पर भी पूजा स्थान बना रखा है, वहीं पर इनकी पूजा-आराधना की जानी चाहिए।
अक्सर राधा-कृष्ण की तस्वीर को लगाते समय लोगों के मन में यह सवाल होता है कि राधा जी बाईं तरफ होनी चाहिए या दाईं तरफ। दरअसल, तस्वीर में राधा जी बाईं तरफ होनी चाहिए, जबकि कृष्ण जी दाहिने साइड हो।
साथ ही जब आप बेडरूम में राधा-कृष्ण की तस्वीर लगा रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि उसमें किसी अन्य देवी-देवता या गोपियां ना हो। बस राधा-कृष्ण ही हो।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।