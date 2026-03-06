Vastu Tips: घर की बालकनी को सजाने से पहले ध्यान रखें ये वास्तु नियम

पश्चिम दिशा में बालकनी

यदि आपके घर में पश्चिम दिशा में बालकनी हो, तो इसे दोपहर के बाद परदे से थोड़ा-बहुत कवर कर लेना चाहिए। मान्यता है कि पश्चिम की दिशा से क्षीण या नकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करती है। हालांकि यहां साइज और वजन में कुछ भारी गमले और पौधे का प्रयोग कर सकते हैं।