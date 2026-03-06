Hindustan Hindi News
Vastu Tips: घर की बालकनी को सजाने से पहले ध्यान रखें ये वास्तु नियम

बालकनी घर का अहम हिस्सा होता है। यहां आप आराम कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं या सुबह की ताजी हवा का आनंद ले सकते हैं। लोग यहां तरह-तरह की चीजें रखकर सजाते हैं। लेकिन इसे सजाने से पहले वास्तु नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

Dheeraj PalMar 06, 2026 05:23 pm IST
1/8

दिशा का ध्यान रखें

मान्यता है कि बालकनी के सही सजावट और दिशा से आपके घर में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहती है। घर खरीदते समय या बालकनी बनवाते समय उसकी दिशा पर ध्यान दें।

2/8

पश्चिम दिशा में बालकनी

यदि आपके घर में पश्चिम दिशा में बालकनी हो, तो इसे दोपहर के बाद परदे से थोड़ा-बहुत कवर कर लेना चाहिए। मान्यता है कि पश्चिम की दिशा से क्षीण या नकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करती है। हालांकि यहां साइज और वजन में कुछ भारी गमले और पौधे का प्रयोग कर सकते हैं।

3/8

प्लांट कौन सा लगाएं

बालकनी में पौधे न केवल सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करते हैं। बालकानी में आप तुलसी, मनी प्लांट और छोटे सजावटी पौधे रख रहे हैं, तो इन्हें बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है।

4/8

&nbsp;पौधे बहुत ऊंचाई वाले न हों

कोशिश करें कि पौधे बहुत ऊंचाई वाले न हों और उन्हें सही जगह पर रखें। इससे न केवल घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, बल्कि मन की शांति भी बनी रहती है।

5/8

रंग

बालकनी की दीवारों और फर्नीचर के लिए हल्के रंग चुनें। जैसे- सफेद, क्रीम, हल्का नीला या पीला। ये रंग रोशनी को बढ़ाते हैं और जगह को पॉजिटिव ऊर्जा से भर देते हैं।

6/8

साफ-सुथरा रखें

वास्तु के अनुसार बालकनी में गंदगी या टूटे-फूटे सामान का होना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसलिए बालकनी को हमेशा साफ-सुथरा रखें।

7/8

करें ये काम

शाम के समय हल्की रोशनी रखने से वातावरण शांत और सकारात्मक बना रहता है। शाम के समय दीपक या सुगंधित अगरबत्ती जलाना भी शुभ माना जाता है, इससे घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

8/8

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

