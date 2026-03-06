Vastu Tips: घर की बालकनी को सजाने से पहले ध्यान रखें ये वास्तु नियम

मान्यता है कि बालकनी के सही सजावट और दिशा से आपके घर में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहती है। घर खरीदते समय या बालकनी बनवाते समय उसकी दिशा पर ध्यान दें।
यदि आपके घर में पश्चिम दिशा में बालकनी हो, तो इसे दोपहर के बाद परदे से थोड़ा-बहुत कवर कर लेना चाहिए। मान्यता है कि पश्चिम की दिशा से क्षीण या नकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करती है। हालांकि यहां साइज और वजन में कुछ भारी गमले और पौधे का प्रयोग कर सकते हैं।
बालकनी में पौधे न केवल सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करते हैं। बालकानी में आप तुलसी, मनी प्लांट और छोटे सजावटी पौधे रख रहे हैं, तो इन्हें बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है।
कोशिश करें कि पौधे बहुत ऊंचाई वाले न हों और उन्हें सही जगह पर रखें। इससे न केवल घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, बल्कि मन की शांति भी बनी रहती है।
बालकनी की दीवारों और फर्नीचर के लिए हल्के रंग चुनें। जैसे- सफेद, क्रीम, हल्का नीला या पीला। ये रंग रोशनी को बढ़ाते हैं और जगह को पॉजिटिव ऊर्जा से भर देते हैं।
वास्तु के अनुसार बालकनी में गंदगी या टूटे-फूटे सामान का होना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसलिए बालकनी को हमेशा साफ-सुथरा रखें।
शाम के समय हल्की रोशनी रखने से वातावरण शांत और सकारात्मक बना रहता है। शाम के समय दीपक या सुगंधित अगरबत्ती जलाना भी शुभ माना जाता है, इससे घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।