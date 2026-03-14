Vastu Tips: घर में टॉयलेट बनवाते समय रखें इन बातों का ध्यान, वरना बढ़ सकती है मुसीबतें!

अटैच बाथरूम का रखें ध्यान

अटैच बाथरूम का ट्रेंड बढ़ चुका है। अगर आप अटैच बाथरुम बनवाने की सोच रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें एक खिड़की अवश्य होगा। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। हालांकि, खिड़की बनवाते समय दिशा का ख्याल जरूर रखें। वास्तु के अनुसार टॉयलेट की खिड़की उत्तर, पूर्व या पश्चिम की ओर खुलनी चाहिए।