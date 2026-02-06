Vastu Tips: सुख-सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घर में रखें ये मूर्तियां, पर जान लें सही नियम

कछुआ

कछुआ भगवान विष्णु का कूर्म अवतार है। वास्तु के अनुसार जहां कछुआ होता है वहां मां लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। ऐसे में कछुए की मूर्ति घर में रखना धनदायक माना जाता है। ड्राइंग रूम में धातु का कछुआ रखने से धन के स्रोत मजबूत होते हैं।