Vastu Tips: सुख-सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घर में रखें ये मूर्तियां, पर जान लें सही नियम

वास्तु के मूताबिक कुछ ऐसी मूर्तियां होती हैं, जिन्हें घर में रखने बेहद शुभ माना जाता है। ये आपकी समृद्धि से जुड़ी होती हैं। लेकिन इन मूर्तियों को घर में वास्तु के नियम के अनुसार ही रखनी चाहिए, तभी इसका शुभ फल प्राप्त होता है।
गाय की प्रतिमा वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कामधेनु गाय की मूर्ति रखना बेहद शुभ होता है। मान्यता है कि इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर होती है। साथ ही धन-धान्य की कमी नहीं होती है।
आप अपने जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो कामधेनु को ईशान कोण में रखें। इससे आपकी सोच में स्पष्टता आती है, सही और गलत की पहचान बेहतर होती है और निर्णय सही साबित होते हैं।
इसके अलावा कामधेनु गाय की मूर्ति को घर के पूर्वी कोने में रखें। इस दिशा में रखने से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होनी लगेंगी। इसे पूजा स्थल, लिविंग रूम या अध्ययन कक्ष में रखा जा सकता है।
कछुआ भगवान विष्णु का कूर्म अवतार है। वास्तु के अनुसार जहां कछुआ होता है वहां मां लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। ऐसे में कछुए की मूर्ति घर में रखना धनदायक माना जाता है। ड्राइंग रूम में धातु का कछुआ रखने से धन के स्रोत मजबूत होते हैं।
एक ही भगवान की दो मूर्तियां या एक-दूसरे के सामने न रखें। खंडित या टूटी हुई मूर्ति न रखें। बेडरूम या शौचालय के पास मंदिर न बनाएं। इसके अलावा शनिदेव या मां दुर्गा के क्रोधित रूप की मूर्ति न लगाएं।
