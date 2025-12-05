वास्तु टिप्स: घर की इस दिशा में रखना चाहिए अनाज, आर्थिक तंगी से मिलता है छुटकारा

वास्तु में विश्वास करने वाले मानते हैं कि इन नियमों का सही तरीके से पालन करने से घर में आर्थिक तंगी नहीं होती और घर में लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु के मुताबिक घर की किस दिशा में अनाज रखना चाहिए और कहां नहीं। चलिए जानते हैं।
अनाज के भंडारण के लिए सही जगह का चयन बहुत अहम है। माना जाता है कि अनाज या रसोई के अन्य सामानों को रखने के लिए वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन किया जाए तो इससे घर में अन्न और धन से जुड़ी दिक्कतें नहीं होती।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक अनाज रखने के लिए पूर्व दिशा बेहद शुभ मानी जाती है। यह दिशा ऊर्जा के कारक ग्रह भगवान सूर्य को समर्पित मानी गई है। मान्यताओं के अनुसार, अगर इस दिशा में अनाज को रखा जाए, तो घर में कभी धन-धान्य की कभी नहीं होती और सुख-समृद्धि का वास भी होता है।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर आप रसोई घर में ही अनाज का भंडारण कर रहे हैं, तो इसके लिए किचन की उत्तर-पश्चिम दिशा यानी वायव्य कोण सबसे अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि इस कोण में सामान रखने से घर में कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती।
खाने-पीने की जिस भी चीज को लंबे वक्त के लिए स्टोर करना है उसे नैत्रत्य कोण यानी कमरे के दक्षिण-पश्चिम के मध्य स्थान में रखना अच्छा माना जाता है।
अनाज भंडारण के लिए अलग से स्टोर रूम तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए भी घर का वायव्य कोण बेहतरीन माना जाता है।
घर की उत्तर दक्षिण दिशा मंगल ग्रह को समर्पित होती है। इस स्थान पर कभी भी अनाज का भंडार नहीं होना चाहिए। इस दिशा में अनाज रखने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं।
