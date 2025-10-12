Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणवास्तु टिप्स: घर के इस कोने रख दें नमक की पोटली, नहीं आएगी हर काम में रुकावटें!

वास्तु टिप्स: घर के इस कोने रख दें नमक की पोटली, नहीं आएगी हर काम में रुकावटें!

हर कोई अपने कामों में सफलता चाहते हैं। इसके लिए वह दिन-रात मेहनत करता है। लेकिन कभी-कभी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती है। इसकी वजह वास्तु दोष हो सकता है। वास्तु के मुताबिक ये सभी समस्याएं नमक की पोटली से खत्म की जा सकती है।

कहां और कैसे रखें नमक की पोटली?

वास्तु के मुताबिक नमक की पोटली से आपके आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। साथ ही आपके रुके हुए कार्य भी होते नजर आएंगे। लेकिन अहम सवाल यह है कि नमक की पोटली घर में कहां और कैसे रखें। चलिए इस बारे में जानते हैं।

नमक की पोटली कैसे बनाएं

नमक की पोटली को रखने से पहले हम यह जानेंगे कि पोटली कैसे बनाएं। इसके लिए आपको एक साफ लाल कपड़ा लेना है। उसमें सेंधा नमक या सादा समुद्री नमक भरें। पोटली को अच्छे से बांध लें ताकि नमक बाहर न गिरे। ऐसे में नमक की पोटली तैयार है।

मुख्य द्वार पर टांगे नमक की पोटली

अब बात करते हैं कि इसे कहां रखें। घर के मुख्य द्वार पर नमक की एक पोटली को टांग सकते हैं। क्योंकि घर का मुख्य द्वार ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। यहां से अलग-अलग तरह के लोगों का घर में आना जाना लगा रहता है। ऐसे में इस पोटली को टांगने से घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्ज रुक जाएगी।

ड्रॉइंग रूम में रखें

ड्रॉइंग रूम को कभी बंद नहीं रखना चाहिए। बंद कमरे में पृथ्वी तत्व प्रबल हो जाता है और यह ईशान कोण में नुकसान देता है। ड्रॉइंग रूम की खिड़की तथा दरवाजों को नियमित खोला करें। ड्रॉइंग रूम की पूर्वी दीवार पर एक पेंडुलम वाली घड़ी लगाएं जो थोड़ा संगीत भी बजाती हो।

रसोई में रखें नमक की पोटली

वास्तु के मुताबिक घर की रसोई को स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़ा होता है। ऐसे में यहां नमक की पोटली रख सकते हैं। यहां रखने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। आप उत्तर-पूर्व दिशा एक नमक की पोटली रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी।

नमक की पोटली बदलते रहें

वास्तु के मुताबिक नमक की पोटली को हर 15 दिन या महीने में बदल दें, क्योंकि नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

