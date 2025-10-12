वास्तु टिप्स: घर के इस कोने रख दें नमक की पोटली, नहीं आएगी हर काम में रुकावटें!

मुख्य द्वार पर टांगे नमक की पोटली

अब बात करते हैं कि इसे कहां रखें। घर के मुख्य द्वार पर नमक की एक पोटली को टांग सकते हैं। क्योंकि घर का मुख्य द्वार ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। यहां से अलग-अलग तरह के लोगों का घर में आना जाना लगा रहता है। ऐसे में इस पोटली को टांगने से घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्ज रुक जाएगी।