Vastu Tips: बार-बार लग रहा जॉब जाने का डर? आज ही करें वास्तु से जुड़े ये 4 बदलाव

कई बार ऐसा होता है कि लगातार मेहनत करने के बाद भी मनचाही सफलात नहीं मिल पाती है। अगर आपको भी अपने करियर को लेकर बार-बार चिंता हो रही है तो कुछ बदलाव करके आप स्थिति को थोड़ा बदल भी सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने आसपास अगर आप कुछ बातों का ध्यान रख लेंगे तो इससे ना सिर्फ माहौल शांत रहेगा बल्कि मन भी शांत रहने लगेगा।
घर की उत्तर दिशा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिशा में कभी भी बेकार सामान, कबाड़ या फिर भारी सामान नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि ये दिशा हमेशा साफ रहे। मान्यता है कि इससे जिंदगी में नए-नए मौके आते हैं।
वास्तुशास्त्र के अनुसार आप चाहे ऑफिस से काम करें या फिर वर्क फ्रॉम होम करें हमेशा कोशिश करें कि काम के समय आपका चेहरा उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर हो। पीठ के पीठे जब दीवार हो तो इसे शुभ माना जाता है। वास्तु मान्यता है कि इससे काम में सही स्टेबिलिटी बनी रहती है।
वास्तु मान्यता के आधार पर आपको मेनडोर के सामने शाम के वक्त सरसों के तेल का दीया जरूर जलाना चाहिए। इसे नियमित रूप से करें। मान्यता है कि इससे घर का माहौल अच्छा रहता है।
आप जिस भी टेबल पर काम करते हैं वहां पर कभी भी बिना मतलब की चीजें ना रखें। यहां से पुराने कागज, टूटा हुआ पेन और बेकार की चीजें हटा दें। जब आपके काम की टेबल साफ रहेगी तो काम में फोकस कर पाना आपके लिए उतना ही आसान होगा। वहीं टेबल की उत्तर दिशा की ओर पानी की बोतल रखें।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।