Vastu Tips: घर की बालकनी में चिड़िया का घोंसला बनाना शुभ या अशुभ?

Vastu Tips: घर की बालकनी में चिड़िया का घोंसला बनाना शुभ या अशुभ?

बहुत से पक्षी अपना आशियाना छोड़ घरों पर घोंसला बना लेते है। कुछ लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं और कुछ अशुभ। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु के मुताबिक यदि घर की बालकनी में पक्षी घोंसला बनाते हैं, तो यह शुभ होता है या अशुभ। चलिए इसके बारे में जानते हैं।

Dheeraj PalSat, 29 Nov 2025 02:38 PM
विशेष महत्व

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में पक्षियों का आना शुभ माना जाता है। इसे घर की सुख समृद्धि से भी जोड़ कर देखा जाता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है।

प्राकृतिक सुंदरता बढ़ती है

इससे न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता बढ़ती है बल्कि घर में खुशियां आने का भी संकेत होता है। वास्तु के मुताबिक जब घर में चिड़िया, गौरैया या मैना जैसे पक्षी बार-बार दिखाई दें या घोंसला बनाने लगें तो यह संकेत होता है कि आपके घर का वातावरण सुरक्षित है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इन पक्षियों की उपस्थिति घर में सकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने का संकेत देती है।

बदलावों का संकेत

मान्यता यह भी है कि इससे आपके घर में कुछ शुभ संयोग बन रहा है। जल्द ही आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। अगर किसी घर में अचानक पक्षियों की संख्या बढ़ जाए, तो यह आने वाले बदलावों का संकेत माना जाता है।

गौरैया सबसे शुभ

मान्यता है कि गौरैया सबसे शुभ मानी जाती है। घर में उसका घोंसला बनना सुख, समृद्धि और परिवार में खुशियां आने का प्रतीक है। गौरैया अगर अंडे दे दे, तो यह घर में बरकत बढ़ने का संकेत माना जाता है।

मैना भी सबसे शुभ

मैना भी शुभ पक्षियों में शामिल है। इसका घर में आना प्रेम, सौहार्द और आपसी रिश्तों में मधुरता बढ़ने का संकेत है। अगर मैना बार-बार घर के आसपास मंडराए, तो नकारात्मकता खत्म होती है।

तरक्की की संभावना

अगर तोता घर की छत, बालकनी या खिड़की पर घोंसला बनाने लगे, तो यह शुभ माना जाता है। यह संकेत देता है कि घर के किसी सदस्य के करियर में उन्नति, नौकरी में तरक्की होने की संभावना है।

अनहोनी का संकेत

कई पक्षियों का घर में घोंसला बनना अशुभ भी माना गया है। चमगादड़ अगर घर में आ जाए या छत पर लटकने लगे, तो इसे नकारात्मक संकेत माना जाता है। यह अनहोनी की तरफ संकेत करता है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

