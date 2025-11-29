Vastu Tips: घर की बालकनी में चिड़िया का घोंसला बनाना शुभ या अशुभ?

प्राकृतिक सुंदरता बढ़ती है

इससे न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता बढ़ती है बल्कि घर में खुशियां आने का भी संकेत होता है। वास्तु के मुताबिक जब घर में चिड़िया, गौरैया या मैना जैसे पक्षी बार-बार दिखाई दें या घोंसला बनाने लगें तो यह संकेत होता है कि आपके घर का वातावरण सुरक्षित है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इन पक्षियों की उपस्थिति घर में सकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने का संकेत देती है।