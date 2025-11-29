Vastu Tips: घर की बालकनी में चिड़िया का घोंसला बनाना शुभ या अशुभ?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में पक्षियों का आना शुभ माना जाता है। इसे घर की सुख समृद्धि से भी जोड़ कर देखा जाता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है।
इससे न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता बढ़ती है बल्कि घर में खुशियां आने का भी संकेत होता है। वास्तु के मुताबिक जब घर में चिड़िया, गौरैया या मैना जैसे पक्षी बार-बार दिखाई दें या घोंसला बनाने लगें तो यह संकेत होता है कि आपके घर का वातावरण सुरक्षित है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इन पक्षियों की उपस्थिति घर में सकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने का संकेत देती है।
मान्यता यह भी है कि इससे आपके घर में कुछ शुभ संयोग बन रहा है। जल्द ही आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। अगर किसी घर में अचानक पक्षियों की संख्या बढ़ जाए, तो यह आने वाले बदलावों का संकेत माना जाता है।
मान्यता है कि गौरैया सबसे शुभ मानी जाती है। घर में उसका घोंसला बनना सुख, समृद्धि और परिवार में खुशियां आने का प्रतीक है। गौरैया अगर अंडे दे दे, तो यह घर में बरकत बढ़ने का संकेत माना जाता है।
मैना भी शुभ पक्षियों में शामिल है। इसका घर में आना प्रेम, सौहार्द और आपसी रिश्तों में मधुरता बढ़ने का संकेत है। अगर मैना बार-बार घर के आसपास मंडराए, तो नकारात्मकता खत्म होती है।
अगर तोता घर की छत, बालकनी या खिड़की पर घोंसला बनाने लगे, तो यह शुभ माना जाता है। यह संकेत देता है कि घर के किसी सदस्य के करियर में उन्नति, नौकरी में तरक्की होने की संभावना है।
कई पक्षियों का घर में घोंसला बनना अशुभ भी माना गया है। चमगादड़ अगर घर में आ जाए या छत पर लटकने लगे, तो इसे नकारात्मक संकेत माना जाता है। यह अनहोनी की तरफ संकेत करता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।