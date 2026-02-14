वास्तु टिप्स: किचन की किस दिशा में रखने चाहिए बर्तन और चूल्हा, जानें नियम

वास्तु के मुताबिक घर में रसोई घर हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा में बनवाना चाहिए। इसे आग्नेय कोण भी कहा जाता है जिसपर अग्नि की प्रभुत्व है। अग्नि तत्व से संबंधित होने के कारण ही दक्षिण-पूर्व दिशा खाना पकाना सबसे उत्तम माना जाता है।
लेकिन अगर दक्षिण-पूर्व दिशा में किचन बनवाना संभव न हो तो आप उत्तर-पश्चिम कोने में भी रसोई घर बनवा सकते हैं। ऐसा करने घर के माहौल पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ दिशाओं में भूलकर भी किचन नहीं बनवाना चाहिए।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, मध्य-उत्तर, मध्य दक्षिण, मध्य पश्चिम या केंद्र में किचन का निर्माण भूलकर भी नहीं कराना चाहिए। वास्तु के अनुसार, इन दिशाओं को रसोई घर के लिए शुभ नहीं माना गया है। साथ ही, बेडरूम, शौचालय या पूजा घर के ऊपर या नीचे भी किचन नहीं बनवाना चाहिए।
चूल्हे की बात करें, तो वास्तु के मुताबिक किचन में चूल्हे को कभी भी उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह दिशा देवी लक्ष्मी का प्रतीक हैष माना जाता है कि इस दिशा में चूल्हा रखने से धन-संपत्ति में कमी हो सकती है।
आग्नेय कोण यानी दक्षिण-पूर्व दिशा अग्नि देवता का प्रतीक है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, चूल्हे का मुंह इस दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है। पूर्व दिशा में भी चूल्हे का मुंह रखना शुभ होता है। यह दिशा सूर्य देवता का प्रतीक है।
बर्तन की बात करें, तो शास्त्र के अनुसार किचन के बर्तनों को हमेशा दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। बाकी दिशाओं में बर्तन को रखन से घर में हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही घर के सदस्यों की जिंदगी में हमेशा दिक्कतें ही आती रहेंगी। ऐसे में किचन में रखे हुए बर्तनों की दिशा हमेशा यही होनी चाहिए।
किचन से जुड़े कई और टिप्स हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। लोग किचन में ही फ्रिज को रखते है लेकिन इसे हमेशा सही दिशा में ही रखा जाना चाहिए। फ्रिज को हमेशा किचन के दक्षिण-पश्चिम कोने में रखें। भूलकर भी फ्रिज को उत्तर-पूर्व कोने में नहीं रखना चाहिए। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे माइक्रो ओवन, मिक्सर या फिर टोस्टर इत्यादि को हमेशा दक्षिण-पूर्व कोने में रखना चाहिए।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।