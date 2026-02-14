वास्तु टिप्स: किचन की किस दिशा में रखने चाहिए बर्तन और चूल्हा, जानें नियम

किचन वास्तु से जुड़े अन्य टिप्स

किचन से जुड़े कई और टिप्स हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। लोग किचन में ही फ्रिज को रखते है लेकिन इसे हमेशा सही दिशा में ही रखा जाना चाहिए। फ्रिज को हमेशा किचन के दक्षिण-पश्चिम कोने में रखें। भूलकर भी फ्रिज को उत्तर-पूर्व कोने में नहीं रखना चाहिए। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे माइक्रो ओवन, मिक्सर या फिर टोस्टर इत्यादि को हमेशा दक्षिण-पूर्व कोने में रखना चाहिए।