वास्तु टिप्स: घर की किस दिशा में लगाना चाहिए नीम का पेड़? जानें नियम

दक्षिण दिशा में लगाना शुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार, नीम का पेड़ लगाने के लिए दक्षिण दिशा को सही माना जाता है। साथ ही नीम का पेड़ हमेशा घर के बाहर ही लगाना चाहिए। वहीं ज्योतिषियों के मुताबिक मकर और कुंभ राशि वाले जातक यदि नीम का पेड़ लगाएं और पूजा करें तो विशेष लाभ प्राप्त होता है।