वास्तु टिप्स: घर की किस दिशा में लगाना चाहिए नीम का पेड़? जानें नियम

वास्तु शास्त्र के जानकारों की मानें, तो नीम का पेड़ घर पर लगाने से कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि यह घर के लिए शुभ होता है।
वास्त अनुसार, यह नीम के वृक्ष को सही दिशा में लगाया जाए, तो इसका परिणाम कई गुना मिलता है। मान्यता है कि इसमें नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मकता का संचार करने की क्षमता प्रबल होती है।
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नीम का वृक्ष यदि घर में हो तो यह शनि और राहु-केतु दोष को भी दूर करता है। पर इसकी दिशा का खास ख्याल रखना चाहिए।
मान्यता है कि वहीं, घर के बाहर नीम का पेड़ लगाने से शनि प्रसन्न रहते हैं। इतना ही नहीं यह पेड़ साक्षात मंगलदेव हैं। इस पेड़ की सेवा करने से मंगलदोष दूर हो जाएगा।
धार्मिक मान्यतानुसार, घर के पास नीम का पेड़ लगाने और नित्य इसमें जल अर्पित करने से हनुमानजी की भी कृपा बनी रहती है। नीम सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद मानी जाती है।
लेकिन अगर आपके घर के बाहर नीम का पेड़ है, तो ध्यान रखें कि यदि नीम का पेड़ सूख जाए, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए और जगह नया पौधा लगाना चाहिएष वास्तु शास्त्र के अनुसार, सूखा हुआ नीम वृक्ष घर में तनाव और आर्थिक हानि का कारण बन सकता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, नीम का पेड़ लगाने के लिए दक्षिण दिशा को सही माना जाता है। साथ ही नीम का पेड़ हमेशा घर के बाहर ही लगाना चाहिए। वहीं ज्योतिषियों के मुताबिक मकर और कुंभ राशि वाले जातक यदि नीम का पेड़ लगाएं और पूजा करें तो विशेष लाभ प्राप्त होता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।