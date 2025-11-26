Vastu: घर में है ओपन किचन, तो वास्तु के इन बातों का रखें ख्याल

रसोई घर में 'अग्नि' का स्थान होता है और यह घर की ऊर्जा पर गहरा प्रभाव डालता है। ऐसे में घर में ओपन किचन बनवाते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। यदि आप ओपन किचन बनवाते समय वास्तु के बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
ओपन किचन को लेकर सबसे अहम वास्तु नियम है पानी और अग्नि तत्वों को संतुलित रखना। किचन में सिंक और गैस स्टोव को एक साथ या बहुत पास नहीं रखना चाहिए। वास्तु में इन दोनों तत्वों का एक-दूसरे के विपरीत होना नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जिससे घर के सदस्यों के बीच तनाव या मनमुटाव हो सकता है।
अगर जगह की कमी के कारण ये दोनों पास है, तो उनके बीच में चीनी मिट्टी से बना एक छोटा फूलदान या एक मिट्टी का गमला जरूर रखें। यह तरीका विरोधी तत्वों के बीच टकराव को कम करता है और वास्तु दोष को दूर करने में सहायक होता है।
ओपन किचन में रसोई और लिविंग या डाइनिंग एरिया के बीच कोई दीवार नहीं होती, लेकिन वास्तु दोष से बचने के लिए रसोई की एक स्पष्ट काल्पनिक सीमा होना जरूरी है। रसोई का कार्यक्षेत्र साफ-सुथरा और अलग दिखना चाहिए, न कि घर के मुख्य भाग का हिस्सा। यही कारण है कि पहले के समय में रसोई में दहलीज बनाई जाती थी जो रसोई को घर के अन्य हिस्सों से अलग करती थी।
ऐसे में आप किचन के प्रवेश करने वाले स्थान पर एक सुंदर पर्दा लगा सकते हैं जो रसोई के इस्तेमाल में न होने पर बंद रहे। अगर पर्दा संभव न हो तो किचन खत्म होने वाले स्थान पर ट्रायंगल क्रिस्टल लटका दें। यह क्रिस्टल एक अदृश्य चौखट का काम करता है जो रसोई की ऊर्जा को घर के बाकी हिस्सों की ऊर्जा से अलग करता है और नकारात्मक प्रभाव को रोकता है।
वास्तु में रंग और प्रकाश का भी खास महत्व होता है। हल्के और सकारात्मक रंग रसोई में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करते हैं जबकि उचित प्रकाश नकारात्मकता को खत्म करता है। ओपन किचन में हल्के और खुशनुमा रंगों का इस्तेमाल करें, जैसे हल्का पीला, क्रीम, नारंगी या हल्का गुलाबी।
इसके अलावा, अगर आपकी रसोई सही वास्तु दिशा में नहीं है तो इसके दक्षिण-पूर्व कोने में एक लाल बल्ब लगाएं और इसे सुबह-शाम कुछ देर के लिए जलाएं। यह उपाय वास्तु दोष को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को बढ़ावा देता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।