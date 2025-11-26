Vastu: घर में है ओपन किचन, तो वास्तु के इन बातों का रखें ख्याल

काल्पनिक सीमा

ओपन किचन में रसोई और लिविंग या डाइनिंग एरिया के बीच कोई दीवार नहीं होती, लेकिन वास्तु दोष से बचने के लिए रसोई की एक स्पष्ट काल्पनिक सीमा होना जरूरी है। रसोई का कार्यक्षेत्र साफ-सुथरा और अलग दिखना चाहिए, न कि घर के मुख्य भाग का हिस्सा। यही कारण है कि पहले के समय में रसोई में दहलीज बनाई जाती थी जो रसोई को घर के अन्य हिस्सों से अलग करती थी।