नए साल पर कर रहे हैं शिवलिंग की स्थापना, तो इन नियमों का रखें ध्यान

घर में रखें एक शिवलिंग

घर के मंदिर में केवल एक ही शिवलिंग रखना चाहिए। एक से अधिक शिवलिंग रखने से घर की ऊर्जा असंतुलित हो सकती है और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। यदि आप धातु का शिवलिंग घर में रखते है, तो यह शिवलिंग सोने, चांदी या ताम्बे से बना होना चाहिए और उसपर एक नाग भी लिपटा होना चाहिए।