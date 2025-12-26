नए साल पर कर रहे हैं शिवलिंग की स्थापना, तो इन नियमों का रखें ध्यान

वैसे घर में शिवलिंग रखने की मनाही होती है। लेकिन अगर आप घर में रखते हैं, तो शिवलिंग का आकार अंगूठे से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए।
अगर आप घर में शिवलिंग रखना ही चाहते हैं, तो पारे से बना शिवलिंग घर में रखना शुभ माना जाता है। शिवलिंग के साथ ही गणेश जी, देवी पार्वती, कार्तिकेय स्वामी और नंदी की छोटी सी प्रतिमा भी जरूर रखें। शिव परिवार की पूजा एकसाथ करने से पूजा का फल जल्दी मिल सकता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग को उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में स्थापित करना सबसे शुभ माना जाता है। जलाधारी का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में शांति बनी रहती है और रुके काम पूरे होते हैं।
घर के मंदिर में केवल एक ही शिवलिंग रखना चाहिए। एक से अधिक शिवलिंग रखने से घर की ऊर्जा असंतुलित हो सकती है और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। यदि आप धातु का शिवलिंग घर में रखते है, तो यह शिवलिंग सोने, चांदी या ताम्बे से बना होना चाहिए और उसपर एक नाग भी लिपटा होना चाहिए।
यदि आप धातु का शिवलिंग घर में रखते है, तो यह शिवलिंग सोने, चांदी या तांबे से बना होना चाहिए और उसपर एक नाग भी लिपटा होना चाहिए।
शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार हो रहा होता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जल बहता होना चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए लेकिन उसकी नियमित रूप से पूजा और जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसमें एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए।
अभिषेक के समय 'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। पूजा करते समय मन को शांत रखें और किसी के प्रति नकारात्मक भाव नहीं रखें। शिवलिंग स्थापित करने के बाद रोज सुबह-शाम शिवलिंग के पास दीपक जलाना चाहिए। बिल्व पत्र चढ़ाएं। पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी, नारियल का पानी कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग का स्थान न बदले। अगर विशेष कारणों से ऐसा करना पड़ रहा है, तो शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगाजल और ठंढे दूध से स्नान कराएं फिर जगह को बदलें।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।