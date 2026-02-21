Vastu Tips: घर के ये हिस्से रहेंगे गंदे तो बढ़ेगा वास्तु दोष, जानें दूर करने के उपाय

घर में साफ-सफाई

इससे घर में राहु और शनि से संबंधित परेशानियां होती हैं। ऐसे में आपके परिवार के सदस्यों की प्रगति में बाधा आ सकती है। पिता की स्वास्थय पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में छत को अच्छे से साफ करें, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार, सफाई ही समृद्धि की पहली सीढ़ी है। घर के इन प्रमुख हिस्सों को नियमित रूप से स्वच्छ और व्यवस्थित रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और लक्ष्मी का वास बना रहता है।