Vastu Tips: घर के ये हिस्से रहेंगे गंदे तो बढ़ेगा वास्तु दोष, जानें दूर करने के उपाय

लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर के कुछ कोने गंदे रहते हैं। साथ ही लोग इन कोनों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में इन्हे साफ करना जरूरी होता है। इससे वास्तु से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि घर के किन जगहों को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए।
वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार का स्थान खास होता है। यह वह स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा, धन और सौभाग्य घर में प्रवेश करते हैं। ऐसे में अगर आप इस स्थान पर गंदगी रखेंगी, तो इससे वास्तु दोष लग सकता है।
ऐसे में आप घर के मुख्य द्वार के सामने कूड़ादान न रखें। साथ ही मकड़ी के जाले या दरवाजा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इससे आपके घर का वास्तु बिगड़ सकता है। यह आर्थिक तंगी, अवसरों की कमी और घर के मुखिया के मान-सम्मान में कमी लाता है। इसलिए घर के इस हिस्से में गंदगी नहीं होनी चाहिए।
कई बार हम स्टोरेज रूम में एक्सट्रा सामान रख लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे इस कमरे में गंदगी रहती है। ऐसे में हम इसे साफ कम करते हैं। इसके लिए आप सामान को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखें। साथ ही इस कमरे की धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले को अच्छे से साफ करके रखें। इससे वास्तु दोष नहीं लगेगा। साथ ही आपके जीवन में रुकावटे भी कम हो जाएंगी।
वास्तु में छत का खास महत्व होता है। यह वह स्थान हैं जहां हम अक्सर घुमना या ताजी हवा खाना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार एक्स्ट्रा सामान रख लेते हैं। इसकी वजह से वहां पर ऊर्जा का ठहराव हो जाता है।
इससे घर में राहु और शनि से संबंधित परेशानियां होती हैं। ऐसे में आपके परिवार के सदस्यों की प्रगति में बाधा आ सकती है। पिता की स्वास्थय पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में छत को अच्छे से साफ करें, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार, सफाई ही समृद्धि की पहली सीढ़ी है। घर के इन प्रमुख हिस्सों को नियमित रूप से स्वच्छ और व्यवस्थित रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और लक्ष्मी का वास बना रहता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।