Vastu Upay: घर के इन हिस्सों में रहेगी गंदगी, तो बढ़ सकता है वास्तु दोष

स्टोरेज रूम

करीब हर घर में स्टोरेज रूम होता है, जहां घर के अतिरिक्त सामानों को रखा जाता है। यह जगह ज्यादातर गंदे रहते हैं। लेकिन ऐसा करने से वास्तु दोष लग सकता है। स्टोरेज रूम की साफ-सफाई नियमित रूप से करें। इसके लिए आप सामान को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखें। साथ ही इस कमरे की धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले को अच्छे से साफ करके रखें। इससे वास्तु दोष नहीं लगेगा।