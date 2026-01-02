Vastu Upay: घर के इन हिस्सों में रहेगी गंदगी, तो बढ़ सकता है वास्तु दोष

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणVastu Upay: घर के इन हिस्सों में रहेगी गंदगी, तो बढ़ सकता है वास्तु दोष

वास्तु शास्त्र में सुख-शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए कई उपाय बताए हैं। मान्यता है कि यदि घर में चीजें वास्तु के हिसाब से ना हो, तो वास्तु दोष लगने का खतरा रहता है। वास्तु के मुताबिक घर के कुछ हिस्सों में बिल्कुल गंदगी रखने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। चलिए इन जगहों के बारे में जानते हैं।

Dheeraj PalJan 02, 2026 11:07 am IST
1/8

घर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान

कहा जाता है कि जिस घर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, वहां सुख-समृद्धि और उन्नति बनी रहती है। वहीं, घर के कुछ हिस्से में गंदगी रहे, तो नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं। इससे मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह और आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती है।

2/8

मुख्य द्वार पर न रखें गंदगी

वास्तु के मुताबिक घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा, धन और सौभाग्य घर में प्रवेश करते हैं। ऐसे में अगर आप इस स्थान पर गंदगी रखेंगी, तो इससे वास्तु दोष लग सकता है। ऐसे में आप घर के मुख्य द्वार के सामने कूड़ादान न रखें।

3/8

दरवाजा टूटा ना हो

इसके अलावा मुख्य द्वार पर मकड़ी के जाले या दरवाजा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इससे आपके घर का वास्तु बिगड़ सकता है। यह आर्थिक तंगी, अवसरों की कमी और घर के मुखिया के मान-सम्मान में कमी लाता है। इसलिए घर के इस हिस्से में गंदगी नहीं होनी चाहिए।

4/8

स्टोरेज रूम

करीब हर घर में स्टोरेज रूम होता है, जहां घर के अतिरिक्त सामानों को रखा जाता है। यह जगह ज्यादातर गंदे रहते हैं। लेकिन ऐसा करने से वास्तु दोष लग सकता है। स्टोरेज रूम की साफ-सफाई नियमित रूप से करें। इसके लिए आप सामान को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखें। साथ ही इस कमरे की धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले को अच्छे से साफ करके रखें। इससे वास्तु दोष नहीं लगेगा।

5/8

घर की छत को रखें साफ

छत वह स्थान हैं जहां हम अक्सर घुमना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार एक्स्ट्रा सामान रख लेते हैं। इसकी वजह से वहां पर ऊर्जा का ठहराव हो जाता है। इससे घर में राहु और शनि से संबंधित परेशानियां होती हैं। ऐसे में छत को अच्छे से साफ करें।

6/8

पूजा स्थल या पूजा घर

ज्यादातर लोग घर में पूजा घर बनवाते हैं और यहां देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना करते हैं। यह स्थान बेहद पवित्र होता है। मान्यता है कि यहां साफ-सफाई रखने से खूब बरकत होती है। साथ ही घर में सकारात्मकता का माहौल रहता है।

7/8

रसोई घर

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। अगर यहां गंदगी रहती है, तो घर का सुख छिन जाता है। घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। ऐसे में इन स्थानों को कभी भी गंदा ना छोड़ें।

8/8

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

