Vastu Upay: घर के इन हिस्सों में रहेगी गंदगी, तो बढ़ सकता है वास्तु दोष

कहा जाता है कि जिस घर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, वहां सुख-समृद्धि और उन्नति बनी रहती है। वहीं, घर के कुछ हिस्से में गंदगी रहे, तो नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं। इससे मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह और आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती है।
वास्तु के मुताबिक घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा, धन और सौभाग्य घर में प्रवेश करते हैं। ऐसे में अगर आप इस स्थान पर गंदगी रखेंगी, तो इससे वास्तु दोष लग सकता है। ऐसे में आप घर के मुख्य द्वार के सामने कूड़ादान न रखें।
इसके अलावा मुख्य द्वार पर मकड़ी के जाले या दरवाजा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इससे आपके घर का वास्तु बिगड़ सकता है। यह आर्थिक तंगी, अवसरों की कमी और घर के मुखिया के मान-सम्मान में कमी लाता है। इसलिए घर के इस हिस्से में गंदगी नहीं होनी चाहिए।
करीब हर घर में स्टोरेज रूम होता है, जहां घर के अतिरिक्त सामानों को रखा जाता है। यह जगह ज्यादातर गंदे रहते हैं। लेकिन ऐसा करने से वास्तु दोष लग सकता है। स्टोरेज रूम की साफ-सफाई नियमित रूप से करें। इसके लिए आप सामान को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखें। साथ ही इस कमरे की धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले को अच्छे से साफ करके रखें। इससे वास्तु दोष नहीं लगेगा।
छत वह स्थान हैं जहां हम अक्सर घुमना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार एक्स्ट्रा सामान रख लेते हैं। इसकी वजह से वहां पर ऊर्जा का ठहराव हो जाता है। इससे घर में राहु और शनि से संबंधित परेशानियां होती हैं। ऐसे में छत को अच्छे से साफ करें।
ज्यादातर लोग घर में पूजा घर बनवाते हैं और यहां देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना करते हैं। यह स्थान बेहद पवित्र होता है। मान्यता है कि यहां साफ-सफाई रखने से खूब बरकत होती है। साथ ही घर में सकारात्मकता का माहौल रहता है।
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। अगर यहां गंदगी रहती है, तो घर का सुख छिन जाता है। घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। ऐसे में इन स्थानों को कभी भी गंदा ना छोड़ें।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।