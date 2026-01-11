वास्तु टिप्स: शौचालय में यदि वास्तु दोष, तो इन उपायों से करें दूर

उपाय

वास्तु के मुताबिक यह दोष सीधे छाया ग्रह राहु को सक्रिय करता है। राहु को भ्रम, अचानक आने वाली समस्याएं, अनसुलझे रोग, कर्ज और सामाजिक अपमान का कारक माना जाता है। अगर आप शौचालय के वास्तु दोष को ठीक करना चाहत हैं, तो कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए इन उपायों के बारे में जानते हैं।