Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणवास्तु टिप्स: शौचालय में यदि वास्तु दोष, तो इन उपायों से करें दूर

वास्तु टिप्स: शौचालय में यदि वास्तु दोष, तो इन उपायों से करें दूर

वास्तु शास्त्र में शौचालय का स्थान काफी खास होता है। मान्यता है कि यदि घर में शौचालय ठीक दिशा में नहीं बना है, तो यह नकारात्मक का कारण बन सकता है। किसी भी घर में शौचालय ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) या ब्रह्मस्थान (केंद्र) में स्थित होता है, तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है।

Dheeraj PalJan 11, 2026 07:20 pm IST
1/8

उपाय

वास्तु के मुताबिक यह दोष सीधे छाया ग्रह राहु को सक्रिय करता है। राहु को भ्रम, अचानक आने वाली समस्याएं, अनसुलझे रोग, कर्ज और सामाजिक अपमान का कारक माना जाता है। अगर आप शौचालय के वास्तु दोष को ठीक करना चाहत हैं, तो कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए इन उपायों के बारे में जानते हैं।

2/8

नमक रख दें

बाथरूम के वास्तु दोष को दूर करने के लिए एक कोने में कटोरी में खड़ा नमक रख दें। यह नमक नकारात्मक ऊर्जा या राहु के प्रभाव को अवशोषित करता है। इसे हर हफ्ते बदलते रहें और पुराने नमक को फ्लश कर दें।

3/8

नीले रंग की बाल्टी

इससे वास्तु दोष दूर रहता है। इसके अलावा आप अपने बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी भी रख सकते हैं।

4/8

टाइल्स का ध्यान

इस बात का ध्यान रखें कि बाथरूम में गहरे रंग की टाइल्स नहीं लगानी चाहिए और दीवारों का रंग भी हल्का होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने पर आप वास्तु दोष से बचे रह सकते हैं।

5/8

शौचालय की सही दिशा क्या है

वास्तु के मुताबिक यदि संभव हो, तो शौचालय को उत्तर-पश्चिम (वायव्य) या दक्षिण-पश्चिम दिशा में बनवाएं। ईशान कोण और ब्रह्मस्थान में शौचालय होने पर तुरंत उसे हटाने का प्रयास करें।

6/8

पर्दा लगाएं

शौचालय के दरवाजे पर पर्दा लगाकर रखें और उसे हमेशा बंद रखें। शौचालय के अंदर छोटे इनडोर पौधे जैसे स्नेक प्लांट या बांस का पौधा रखने से नकारात्मकता कम होती है।

7/8

व्यवस्थित रखें

प्रत्येक शनिवार को किसी गरीब या सफाईकर्मी को विशेषकर नीले या काले रंग के वस्त्र दान करें। घर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें, विशेषकर शौचालय को। इससे वास्तु दोष दूर हो जाता है।

8/8

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

