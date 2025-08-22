वास्तु शास्त्र: पूजा घर में फूल, धूपबत्ती और दीपक कैसे रखें? जानिए सही नियम

दीपक का महत्व

वास्तु शास्त्र में दीपक को प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पूजा घर में दीपक हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। दीपक की लौ पूर्व की ओर होनी चाहिए, क्योंकि यह दिशा सकारात्मकता को बढ़ाती है। घी का दीपक शाम के समय जलाना विशेष रूप से शुभ है। दीपक को कभी भी जमीन पर ना रखें।