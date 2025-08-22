vastu tips how to place puja items diya incense flowers for positivity वास्तु शास्त्र: पूजा घर में फूल, धूपबत्ती और दीपक कैसे रखें? जानिए सही नियम
वास्तु शास्त्र: पूजा घर में फूल, धूपबत्ती और दीपक कैसे रखें? जानिए सही नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूजा घर केवल श्रद्धा और भक्ति का स्थान नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी स्रोत है। दीपक, धूपबत्ती और फूलों का सही उपयोग पूजा के प्रभाव को बढ़ा देता है। इन चीजों को वास्तु नियमों के अनुसार रखने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। आइए जानें इन्हें रखने के सही नियम।

Navaneet RathaurFri, 22 Aug 2025 03:03 PM
दीपक का महत्व

वास्तु शास्त्र में दीपक को प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पूजा घर में दीपक हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। दीपक की लौ पूर्व की ओर होनी चाहिए, क्योंकि यह दिशा सकारात्मकता को बढ़ाती है। घी का दीपक शाम के समय जलाना विशेष रूप से शुभ है। दीपक को कभी भी जमीन पर ना रखें।

दीपक रखने के वास्तु नियम

पूजा घर में दीपक को पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में रखें। दो दीपक जलाने की परंपरा है - एक घी का और एक तेल का। दीपक को पीतल या चांदी के पात्र में रखना शुभ माना जाता है। बुझा हुआ दीपक पूजा घर में ना छोड़ें, इसे तुरंत साफ करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है।

धूपबत्ती का वास्तु महत्व

धूपबत्ती पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। इसे भगवान की मूर्ति या चित्र के दाहिनी ओर जलाएं। दक्षिण-पूर्व दिशा धूपबत्ती के लिए आदर्श है। सुगंधित धूपबत्ती जैसे चंदन या गुलाब का उपयोग करें। बुझी हुई धूपबत्ती को पूजा घर में न रखें, क्योंकि यह नकारात्मकता को आकर्षित करती है।

धूपबत्ती के वास्तु नियम

धूपबत्ती को हमेशा एक स्टैंड पर रखें और इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में जलाएं। धूपबत्ती की राख को इधर-उधर न फेंकें; इसे मिट्टी के गमले में डालें या पेड़ के नीचे रखें। यह पर्यावरण के लिए भी शुभ है। रोजाना धूपबत्ती जलाने से घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है।

फूलों का वास्तु महत्व

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूजा में ताजे और सुगंधित फूल ही अर्पित करें। मुरझाए या टूटे फूल भगवान को चढ़ाने से बचें। तुलसी, बेलपत्र, कमल और गुलाब के फूल पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। फूलों को पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। फूलों का नियमित उपयोग भगवान की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है।

फूलों के वास्तु नियम

पूजा में चढ़ाए गए फूलों को एक दिन बाद बदल दें, क्योंकि मुरझाए फूल नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। फूलों को पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। फूलों को चढ़ाने के बाद उन्हें नदी में प्रवाहित करें या पेड़ के नीचे रखें। केतकी और मदार जैसे फूलों का उपयोग पूजा में ना करें, क्योंकि ये अशुभ माने जाते हैं।

वास्तु नियमों से बढ़ाएं पूजा का प्रभाव

वास्तु शास्त्र के अनुसार दीपक, धूपबत्ती और फूलों को सही दिशा और नियमों के साथ उपयोग करने से पूजा घर सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनता है। इन नियमों का पालन करने से मां लक्ष्मी और अन्य देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आज से ही इन वास्तु टिप्स को अपनाएं।

