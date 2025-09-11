Vastu Tips How to correct the Vastu defect of a west facing house know the solution पश्चिमी मुखी घर का वास्तु दोष कैसे ठीक करें, जानें उपाय
पश्चिमी मुखी घर का वास्तु दोष कैसे ठीक करें, जानें उपाय

वास्तु के अनुसार घर बनवाते समय दिशा का खास ख्याल रखना चाहिए। खासकर पश्चिम मुखी घर बनवाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे आपके घर में सुख-समृद्धि बना रहेगी। साथ ही, सकारात्मक ऊर्जा भी हर तरफ नजर आएगी। चलिए जानते हैं कि पश्चिमी मुखी घर बनवाते वक्त क्या करें।

Dheeraj PalThu, 11 Sep 2025 07:50 PM
मुख्य द्वार के लिए दिशा

वास्तु के अनुसार, पश्चिम मुखी भूखंड पर मुख्य द्वार तीसरे और चौथे भाग में बनाना अच्छा होता है। पश्चिम मुखी घर के लिए मुख्य द्वार के लिए उत्तम दिशा उत्तर-पश्चिम या पश्चिम दिशा मानी गई है।

इस दिशा में मुख्य द्वार बनवाने से बचें

जबकि दक्षिण- पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार बनाने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें नेगेटिव एनर्जी आती है। साथ ही, नकारात्मकता सबसे ज्यादा फैलती है। इसलिए आपको घर का मुख्य द्वार बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें।

कैसा हो ड्रॉइंग रूम

वास्तु के अनुसार, पश्चिम मुखी घर में ड्रॉइंग होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपके घर पर पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके लिए आपको इसी दिशा की दीवार पर फर्नीचर रखने से आपके घर में किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है।

सीढ़ियां कैसे बनवाएं

वास्तु के अनुसार, पश्चिम मुखी पर अगर आप सीढ़ियां बनवाते हैं, तो इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके लिए आपको क्लॉकवाइज बनाना है। इससे सूर्य का प्रकाश अच्छा बना रहता है।

कैसा होनी चाहिए लाइट

साथ ही, इसमें लाइट कलर करवाएं। इसलिए आपको सीढ़ी बनवाते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। साथ ही, आप अपने पंडित जी से जानकर वास्तु सही कर सकते हैं

इन बातों का रखें ख्याल

अगर आप भी इस दिशा का घर ले रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें, ताकि आपके आसपास भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। साथ ही, आपके जीवन में सफलता बनी रहे।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

