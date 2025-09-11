पश्चिमी मुखी घर का वास्तु दोष कैसे ठीक करें, जानें उपाय

वास्तु के अनुसार, पश्चिम मुखी भूखंड पर मुख्य द्वार तीसरे और चौथे भाग में बनाना अच्छा होता है। पश्चिम मुखी घर के लिए मुख्य द्वार के लिए उत्तम दिशा उत्तर-पश्चिम या पश्चिम दिशा मानी गई है।
जबकि दक्षिण- पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार बनाने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें नेगेटिव एनर्जी आती है। साथ ही, नकारात्मकता सबसे ज्यादा फैलती है। इसलिए आपको घर का मुख्य द्वार बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें।
वास्तु के अनुसार, पश्चिम मुखी घर में ड्रॉइंग होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपके घर पर पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके लिए आपको इसी दिशा की दीवार पर फर्नीचर रखने से आपके घर में किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है।
वास्तु के अनुसार, पश्चिम मुखी पर अगर आप सीढ़ियां बनवाते हैं, तो इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके लिए आपको क्लॉकवाइज बनाना है। इससे सूर्य का प्रकाश अच्छा बना रहता है।
साथ ही, इसमें लाइट कलर करवाएं। इसलिए आपको सीढ़ी बनवाते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। साथ ही, आप अपने पंडित जी से जानकर वास्तु सही कर सकते हैं
अगर आप भी इस दिशा का घर ले रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें, ताकि आपके आसपास भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। साथ ही, आपके जीवन में सफलता बनी रहे।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।