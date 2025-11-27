कैसा होना चाहिए घर का मुख्य द्वार, गेट के सामने ना हो ये चीजें

नेम प्लेट लगवाना शुभ

घर में नेम प्लेट लगवाना शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर एक नेम प्लेट हमेशा लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यह घर में अच्छा स्वास्थ्य, धन, सुख और समृद्धि को बढ़ावा देता है। वहीं, इस बात का भी ख्याल जरूर रखें की नेम प्लेट पर धूल नहीं चढ़नी चाहिए, इसे प्रतिदिन साफ करना जरूरी है। इन बातों का ख्याल रखने से आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ सकती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।