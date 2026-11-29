लंबे समय तक थकान रहे तो डॉक्टर से लें सलाह

अगर कई सप्ताह तक सुबह उठने के बाद भी थकान बनी रहती है या इसका असर रोजमर्रा के कामों पर पड़ता है, तो डॉक्टर से सलाह लें। लगातार थकान के पीछे किसी स्वास्थ्य समस्या की भूमिका हो सकती है। वास्तु के अनुसार सिरहाने की दिशा बदलना व्यक्तिगत आस्था और पसंद का विषय है, लेकिन इसे इलाज का विकल्प नहीं मानना चाहिए। अच्छी नींद के लिए सही दिनचर्या और स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।