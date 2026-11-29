व्यस्त दिनचर्या में लोग दिन की भागदौड़ सुधारने पर ध्यान देते हैं, पर बिस्तर की दिशा को नजरअंदाज कर देते हैं। सही दिशा में सिर रखकर सोने से घर में सकारात्मकता और मन में शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार सोते समय सिर किस दिशा में रखना बेहतर माना गया है।
वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा की ओर सिर रखकर सोना अच्छा माना गया है। इस दिशा को स्थिरता और संतुलन से जोड़कर देखा जाता है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार, दक्षिण दिशा में सिर और उत्तर दिशा में पैर करके सोने से व्यक्ति को अच्छी नींद मिलती है। कई वास्तु विशेषज्ञ भी शयनकक्ष में बिस्तर की दिशा तय करते समय इस नियम को प्राथमिकता देते हैं।
पूर्व दिशा को सूर्य उदय की दिशा माना जाता है। वास्तु की मान्यताओं में इसे ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता से जोड़ा गया है। इस दिशा में सिर रखकर सोना भी शुभ माना जाता है। विद्यार्थियों और पढ़ाई से जुड़े लोगों के लिए पूर्व दिशा को विशेष रूप से अनुकूल बताया जाता है। मान्यता है कि इससे मन एकाग्र रखने और अच्छे विचारों के साथ दिन शुरू करने में मदद मिलती है।
वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने से बचने की सलाह दी जाती है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार, इस दिशा में सिर रखने से नींद में बाधा और बेचैनी बनी रह सकती है। हालांकि, इसके पीछे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र या शरीर के रक्त संचार पर पड़ने वाले असर को लेकर किए जाने वाले दावों का ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे वास्तु की मान्यता के रूप में ही समझना चाहिए।
वास्तु के अनुसार, सोते समय केवल सिर की दिशा ही नहीं, बल्कि बिस्तर की स्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिस्तर को इस तरह रखना चाहिए कि कमरे में आने-जाने की जगह बनी रहे। उसके आसपास अनावश्यक सामान जमा ना करें। साफ-सुथरा और व्यवस्थित शयनकक्ष मन को सुकून देने वाला वातावरण बनाता है। सोने की जगह पर पर्याप्त रोशनी और हवा का ध्यान रखना भी जरूरी है।
अच्छी नींद के लिए सोने और जागने का समय नियमित रखना जरूरी है। रात में देर तक मोबाइल देखने और सोने से ठीक पहले चाय-कॉफी पीने से बचें। कमरे का तापमान आरामदायक रखें और सोने से पहले कुछ समय शांत गतिविधियों में बिताएं। रोजाना पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें। वयस्कों को सामान्यतः सात से नौ घंटे की नींद की जरूरत होती है।
पर्याप्त समय सोने के बाद भी थकान बने रहने की वजह सिर्फ सोने की दिशा नहीं होती है। तनाव, अनियमित खानपान, शारीरिक गतिविधि की कमी और नींद से जुड़ी परेशानियां भी इसका कारण बन सकती हैं। तेज खर्राटे, रात में सांस रुकने जैसी समस्या, एनीमिया और थायरॉइड की गड़बड़ी भी लगातार थकान से जुड़ी हो सकती हैं। इसलिए लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
अगर कई सप्ताह तक सुबह उठने के बाद भी थकान बनी रहती है या इसका असर रोजमर्रा के कामों पर पड़ता है, तो डॉक्टर से सलाह लें। लगातार थकान के पीछे किसी स्वास्थ्य समस्या की भूमिका हो सकती है। वास्तु के अनुसार सिरहाने की दिशा बदलना व्यक्तिगत आस्था और पसंद का विषय है, लेकिन इसे इलाज का विकल्प नहीं मानना चाहिए। अच्छी नींद के लिए सही दिनचर्या और स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।