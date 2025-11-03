Vastu Shastra: घर में हनुमान जी की कैसी तस्वीर रखना शुभ होता है? जानिए इससे जुड़ा हर नियम

स्थान का महत्व

हनुमान जी की तस्वीर पूजा कक्ष या लिविंग रूम की दक्षिण दीवार पर लगाएं। बेडरूम, किचन या बाथरूम में कभी न रखें वरना नींद में बाधा, स्वास्थ्य हानि या ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक, हनुमान जी की तस्वीर मुख्य द्वार के पास लगाने से बुरी नजर दूर रहती है।