Vastu Shastra: घर में हनुमान जी की कैसी तस्वीर रखना शुभ होता है? जानिए इससे जुड़ा हर नियम

वास्तु शास्त्र में हनुमान जी की तस्वीर घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि वे भय, रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर करते हैं। लेकिन गलत दिशा, मुद्रा या स्थान में रखने से उल्टा प्रभाव पड़ता है। सही नियमों से रखने पर घर में साहस, सुरक्षा और समृद्धि आती है। आइए जानें इससे जुड़े हर नियम।

Navaneet RathaurMon, 3 Nov 2025 05:46 PM
दिशा का नियम

हनुमान जी की तस्वीर हमेशा दक्षिण मुखी दीवार पर लगाएं, क्योंकि दक्षिण यम का दिशा है और हनुमान जी यमदूतों को भगाते हैं। उत्तर या पूर्व में रखने से ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। दीवार पर 5-6 फीट ऊंचाई पर लगाएं ताकि नजर सीधे पड़े और घर में सकारात्मकता बढ़े।

उड़ते हनुमान शुभ, युद्ध मुद्रा नहीं

घर में उड़ते हुए हनुमान जी (लंका दहन या राम-लक्ष्मण ले जाते) की तस्वीर लगाएं, जो विजय और सुरक्षा का प्रतीक है। शांत मुद्रा वाली तस्वीर चुनें ताकि घर शांत रहे। घर में गलती से भी हनुमान जी की युद्ध मुद्रा या क्रोधित रूप वाली तस्वीर ना रखें।

स्थान का महत्व

हनुमान जी की तस्वीर पूजा कक्ष या लिविंग रूम की दक्षिण दीवार पर लगाएं। बेडरूम, किचन या बाथरूम में कभी न रखें वरना नींद में बाधा, स्वास्थ्य हानि या ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक, हनुमान जी की तस्वीर मुख्य द्वार के पास लगाने से बुरी नजर दूर रहती है।

आकार और फ्रेम

हनुमान जी की तस्वीर मध्यम आकार की चुनें। बहुत बड़ी तस्वीर दबाव बनाती है। वहीं बात अगर फ्रेम की करें, तो यह लकड़ी या पीतल का होना चाहिए, प्लास्टिक या कांच से बचें। अगर तस्वीर में सोने-चांदी का स्पर्श हो, तो कृपा दोगुनी होती है।

रंग और प्रकाश

हनुमान जी को सिंदूरी रंग प्रिय है, इसलिए तस्वीर में सिंदूरी छटा वाली चुनें। शाम को तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं। लाल कपड़े से सजाएं। इससे घर में ऊर्जा प्रवाह बढ़ता है और बुरी शक्तियां भागती हैं।

साफ-सफाई और रखरखाव

हनुमान जी की तस्वीर को रोज साफ करें, धूल ना लगने दें। मंगलवार-शनिवार को चोला चढ़ाएं। 'ॐ हं हनुमते नमः' 11 बार जपें। टूटी या फटी तस्वीर तुरंत बदलें वरना दोष लगता है।

सही नियमों से हनुमान कृपा

दक्षिण दिशा, उड़ती मुद्रा, पूजा कक्ष, मध्यम आकार और नियमित पूजा से हनुमान जी घर की रक्षा करते हैं। गलत नियम से कलह-रोग आते हैं। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

