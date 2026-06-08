वास्तु के अनुसार घर की छत पर तुलसी का पौधा रखना शुभ होता है या अशुभ? जानें जरूरी नियम

हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में नियमित रूप से तुलसी पूजन किया जाता है, वहां भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, तुलसी का पौधा लगाने से और उस पर नियमित रूप से घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा संचार होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। कई घर में आपने तुलसी का पौधा घर के आंगन, बालकनी या फिर छत पर रखा हुआ देखा होगा। वास्तु में तुलसी का पौधा लगाने के कई नियम बताए गए हैं। जिनमें इस पौधे को कुछ जगहों पर लगाने की मनाही होती है। जानें वास्तु के अनुसार, घर की छत पर तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है या अशुभ।
वास्तु के अनुसार, बेसमेंट में तुलसी का पौधा रखना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को अड़चनों और धन संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को घर की दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ज्योतिष में दक्षिण दिशा यम और पितरों की दिशा मानी जाती है। मान्यता है कि दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
वास्तु के अनुसार, तुलसी का पौधा हमेशा खुले और हवादार स्थान पर ही लगाना चाहिए। मान्यता है कि अंधेरे में तुलसी का पौधा रखने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
वास्तु के अनुसार, तुलसी के पौधे पर घर की छत पर नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। छत पर तुलसी लगाने से वास्तु दोष होता है और परिवार के लोगों को आर्थिक हानि झेलनी पड़ सकती है।
वास्तु अनुसार, तुलसी का पौधा घर या आंगन के एकदम बीच में लगाना चाहिए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं या ऐसी जगह रखते हैं जहां आंगन की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में आप बेडरूम से जुड़ी हुई बालकनी में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए और इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का स्थाई वास होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।