वास्तु के अनुसार घर की छत पर तुलसी का पौधा रखना शुभ होता है या अशुभ? जानें जरूरी नियम

घर की छत पर तुलसी का पौधा लगाना शुभ या अशुभ

हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में नियमित रूप से तुलसी पूजन किया जाता है, वहां भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, तुलसी का पौधा लगाने से और उस पर नियमित रूप से घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा संचार होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। कई घर में आपने तुलसी का पौधा घर के आंगन, बालकनी या फिर छत पर रखा हुआ देखा होगा। वास्तु में तुलसी का पौधा लगाने के कई नियम बताए गए हैं। जिनमें इस पौधे को कुछ जगहों पर लगाने की मनाही होती है। जानें वास्तु के अनुसार, घर की छत पर तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है या अशुभ।