Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर केले का पेड़ लगाना चाहिए या नहीं? जानें लगाने की सही दिशा

केले का पौधा घर के सामने लगाना चाहिए या नहीं

हिंदू धर्म में केले का पौधा पूजनीय है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में केले के पौधे में प्रभु श्रीहरि का वास माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, केले के पौधे को लगाने के कुछ नियम हैं। गलत दिशा में लगा केले का पौधा वास्तु दोष का कारण बनता है और आर्थिक परेशानियां खड़ी कर सकता है। कई बार घर के सामने खाली जगह होने पर लोग पेड़-पौधे लगा देते हैं। अगर आपके घर के मुख्य द्वार के सामने केले का पौधा है, तो यहां जानें वास्तु के अनुसार यह सही होता है या नहीं।