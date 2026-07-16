Vastu Tips: घर के मुख्यद्वार पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए या नहीं? जानें सही दिशा और तरीका

मुख्य द्वार पर तुलसी लगानी चाहिए?

वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है। हालांकि इसके लिए इसे सही तरीके से रखना भी जरूरी होता है। जानिए इससे जुड़े वास्तु के कुछ जरूरू नियमों के बारे में।