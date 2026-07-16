Vastu Tips: घर के मुख्यद्वार पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए या नहीं? जानें सही दिशा और तरीका

वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है। हालांकि इसके लिए इसे सही तरीके से रखना भी जरूरी होता है। जानिए इससे जुड़े वास्तु के कुछ जरूरू नियमों के बारे में।
वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा मुख्य द्वार के पूर्व या फिर उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में लगाना अच्छा माना जाता है। वास्तु के अनुसार इन दिशाओं में तुलसी का पौधा रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है।
शास्त्र के नियम के हिसाब से जब आप घर से बाहर की ओर निकलें जो तुलसी का पौधा आपकी दाईं ओर होना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। वास्तु मान्यता है कि इस तरह तुलसी को रखने से घर में बरकत आती है।
नियम के अनुसार तुलसी के पौधे को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि इसे गमले के स्टैंड में लगा दें या फिर किसी टेबल पर रख दें।
वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस पौधे के आसपास कभी भी जूते-चप्पल या फिर कूड़ेदान भी नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि इसके आसपास साफ-सफाई रहे।
अगर तुलसी का पौधा पूरी तरह से सूख जाता है तो उसे लंबे समय तक एक ही जगह पर ना रखें। कोशिश करें कि इसे जल्द से जल्द हटा दिया जाए। इसकी जगह आप फिर से नया पौधा लगा दें। सूखी तुलसी मुख्य द्वार पर रखना शुभ नहीं माना जाता है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।