Vastu Tips: पढ़ाई से भागता है आपका बच्चा? कमरे में रखें ये 5 चीजें

स्टडी रूम में रखने के लिए वास्तु की चीजें

अगर आपका बच्चा पढ़ाई के नाम पर भाग खड़ा होता है या जल्दी बोर हो जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी रूम में कुछ बदलाव करना फायदेमंद हो सकता है। वास्तु में माना जाता है कि कुछ चीजें एनर्जी बदलती है और इससे जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आता है। जानें बच्चों के स्टडी रूम में क्या-क्या रखा जा सकता है?