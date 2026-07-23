Vastu Tips: पढ़ाई से भागता है आपका बच्चा? कमरे में रखें ये 5 चीजें

अगर आपका बच्चा पढ़ाई के नाम पर भाग खड़ा होता है या जल्दी बोर हो जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी रूम में कुछ बदलाव करना फायदेमंद हो सकता है। वास्तु में माना जाता है कि कुछ चीजें एनर्जी बदलती है और इससे जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आता है। जानें बच्चों के स्टडी रूम में क्या-क्या रखा जा सकता है?
वास्तुशास्त्र के अनुसार बच्चों के कमरे में मोर पंख रखने से फायदा होता है। माना जाता है कि मोर पंख नकारात्मकता को खत्म करता है। साथ ही पढ़ाई में भी मन लगने लगता है।
बच्चों के स्टडी रूम में आप लकड़ी या फिर क्रिस्टल का छोटा सा पिरामिड भी रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे आसपास की एनर्जी बैलेंस रहती है और इससे एकाग्र होने में भी मदद मिलती है।
स्टडी टेबल पर सामने की ओर और सरस्वती मां की एक छोटी सी तस्वीर लगा सकती हैं। तस्वीर को उत्तर-पूर्व दिशा की ओर लगाना सही होगा। वास्तु मान्यता है कि इससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा।
बच्चों के स्टडी टेबल पर क्रिस्टल बॉल को भी रखा जा सकता है। वास्तु नियम के अनुसार इसे भी उत्तर-पूर्व दिशा में रखना सही माना जाता है। मान्यता है कि इसे पास रखने से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और फोकस के साथ हर काम किया जा सकता है।
बच्चों के कमरे में आप हरे पौधे जैसे मनी प्लांट या फिर लकी बैम्बू भी रख सकते हैं। इससे कमरे में फ्रेशनेस का एहसास होगा और पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल बन पाएगा
इस बात का पूरा ध्यान रखें कि पढ़ते वक्त आपके बच्चे का चेहरा हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर हो। साथ ही कोशिश करें कि स्टडी टेबल नियमित रूप से साफ होती रहे। बच्चों के कमरे की दीवारों के लिए हल्के रंग जैसे हल्का हरा या फिर पीले रंग का की इस्तेमाल करें।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।