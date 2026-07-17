पर्स में चांदी का सिक्का रखने से क्या होता है? जान लें रखने का सही तरीका और फायदे

वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्स में कुछ चीजों को रखना शुभ माना जाता है। इनमें से एक चीज है चांदी का सिक्का। माना जाता है अगर इसे पर्स में सही तरीके से रखा जाए धन-वैभव, सुख-समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी की कोई भी कमी नहीं होती है।
वास्तु मान्यता है कि चांदी का सिक्का मां लक्ष्मी की कृपा से जुड़ा हुआ होता है। इसे पर्स में रखने से धन-दौलत से जुड़े अच्छे मौके मिलते हैं और इससे आर्थिक स्थिति बेहतर होती है।
अगर आपके साथ ये समस्या होती है कि पैसा आते ही वो खर्च हो जाता है। पैसा टिकना मुश्किल हो रहा है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। मान्यता है कि पर्स में चांदी का सिक्का रखने से बचत करने की आदत मजबूत होती है।
वास्तुशास्त्र नियम के अनुसार आप पर्स में ऐसा चांदी का सिक्का रखें जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश बने हो। आप इसे सीधे ही पर्स में ना रखें। इसके लिए लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लें और इसमें चांदी के सिक्के को लपेटकर ही पर्स में रखें।
सिक्के को पर्स में रखने से पहले शुक्रवार के दिन इसे गंगाजल से शुद्ध कर लें। मां लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा करें। फिर श्रद्धा भाव से इसे अपने पर्स में रख लें।
वास्तु मान्यता के अनुसार अपने पर्स को समय-समय पर साफ करते रहें। चांदी के सिक्के को पर्स में रखना तभी शुभ माना जाएगा। साथ ही पर्स से पुराना बिल, फटे पुराने कागज भी हटा दें।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।