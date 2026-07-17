पर्स में चांदी का सिक्का रखने से क्या होता है? जान लें रखने का सही तरीका और फायदे

पर्स में ऐसे रखें चांदी का सिक्का

वास्तुशास्त्र नियम के अनुसार आप पर्स में ऐसा चांदी का सिक्का रखें जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश बने हो। आप इसे सीधे ही पर्स में ना रखें। इसके लिए लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लें और इसमें चांदी के सिक्के को लपेटकर ही पर्स में रखें।