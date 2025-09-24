नवरात्रि में हो रहे हैं नए घर में शिफ्ट, तो वास्तु के इन नियमों का रखें ध्यान

बेडरूम का रखें ध्यान

नए घर में बेडरूम दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। इसलिए अपने बेडरुम की इस दिशा का खास ध्यान रखें। इससे पारिवारिक संबंध ठीक रहते हैं। बिस्तर के नीचे जूते-चप्पल या अनावश्यक सामान ना रखें। हल्के रंग की चादरें उपयोग करें। यह वास्तु के अनुसार शुभ है और नींद की गुणवत्ता सुधारकर सुख-शांति लाता है।