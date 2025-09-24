नवरात्रि में हो रहे हैं नए घर में शिफ्ट, तो वास्तु के इन नियमों का रखें ध्यान

वास्तु के मुताबिक नए घर में शिफ्ट होते समय सबसे पहले कलश स्थापना करना जरूरी होता है। ऐसा कहा जाता है कि कलश में पानी भरकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
इसके लिए आप इस कलश को घर के ईशान कोण में रखकर उसमें आम्रपत्र और नारियल स्थापित करें। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। साथ ही आपके घर का वातावरण अच्छा बनाता है।
अगर आप नवरात्रि के दिनों में नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो शिफ्ट से पहले मुख्य द्वार को आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहता है।
नए घर में शिफ्ट होने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि रसोईघर हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे आपके रसोईघर में खाने की बरकत बनी रहेगी। साथ ही हमेशा सुख समृद्धि भी बनी होती है।
नए घर में पूजा स्थान का खास ध्यान रखें। ये उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए। क्योंकि यह दिशा देवताओं की मानी जाती है। कभी भी पूजा स्थल को गंदा न रखें। हमेशा इसे साफ-सुथरा रखें। मान्यता है कि इससे घर की ऊर्जा पॉजिटिव बनी रहेगी।
नए घर में बेडरूम दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। इसलिए अपने बेडरुम की इस दिशा का खास ध्यान रखें। इससे पारिवारिक संबंध ठीक रहते हैं। बिस्तर के नीचे जूते-चप्पल या अनावश्यक सामान ना रखें। हल्के रंग की चादरें उपयोग करें। यह वास्तु के अनुसार शुभ है और नींद की गुणवत्ता सुधारकर सुख-शांति लाता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।