Vastu Tips: पूजा घर में कितने शंख रखना होता है शुभ? जानिए कहां रखें

Vastu Tips for shankh: पूजा घर में कई शुभ चीजें रखी जाति हैं। इन्हीं में से एक है शंख। मान्यता है कि पूजा घर में यदि शंख को वास्तु के नियमों के मुताबिक रखा जाए, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, धन लाभ होता है और सौभाग्य के द्वार खुलते हैं।

Dheeraj PalMar 08, 2026 05:50 pm IST
1/8

भगवान विष्णु को प्रिय

शंख को विष्णु जी का प्रिय प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में शंख का बहुत ऊंचा स्थान है। पूजा-पाठ, आरती और धार्मिक अनुष्ठानों में शंख की ध्वनि को शुभ और पवित्र माना जाता है।

2/8

शंख रखने के वास्तु नियम

इतना ही नहीं धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। भगवान विष्णु को यह अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में शंख का विशेष स्थान होता है। चलिए जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक पूजा घर में इसे कहां और कितनी संख्या में रखें।

3/8

घर के पूजा घर में शंख रखने के क्या लाभ होते हैं

वास्तु के अनुसार, शंख को घर के पूजा स्थल में रखने से सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य व आर्थिक लाभ होता है। कहा जाता है कि जिन घरों में शंख होता है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है।

4/8

सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, शंख रखने की सबसे शुभ दिशा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) मानी गई है। इसे घर के मंदिर या पूजा स्थान के पास रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन-संपत्ति में वृद्धि होती है।

5/8

साफ-सफाई का रखें ख्याल

शंख को हमेशा साफ-सुथरी जगह पर रखना चाहिए। जब भी शंख बजाएं, उसके बाद उसे साफ पानी से धोकर ही वापस रखें। गंदे या धूल भरे स्थान पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है और घर का माहौल प्रभावित होता है।

6/8

2 शंख रखें

वास्तु के मुताबिक घर में दो शंख रखना शुभ माना गया हैष एक पूजा के लिए और दूसरा बजाने के लिए। पूजा वाला शंख केवल पूजन में इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरा शंख बजाने के लिए रखा जाता है।

7/8

ध्यान रखें ये बातें

वास्तु के अनुसार शंख को कभी भी सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। पूजा के दौरान इसे किसी साफ कपड़े या छोटे से स्टैंड पर रखा जाता है।

8/8

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

