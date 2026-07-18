Vastu Tips: सावन में ऐसे लगाएं भगवान शिव का प्रिय शमी का पौधा, शनि से भी है खास कनेक्शन

शिव जी और शनिदेव से है खास कनेक्शन

वास्तु शास्त्र में कई पौधों को घर में लगाना शुभ माना जाता है। इनमें से एक है शमी का पौधा। मान्यता है कि भगवान शिव को ये पौधा बहुत प्रिय है। वहीं शनिदेव से भी इस पौधे का खास कनेक्शन है। वास्तु मान्यता है कि इसे घर में लगाने से सुख-समृद्धि आती है। साथ ही इससे जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।