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Vastu Tips: सावन में ऐसे लगाएं भगवान शिव का प्रिय शमी का पौधा, शनि से भी है खास कनेक्शन

Shami Plant Vastu Tips in Hindi: वास्तु शास्त्र में शमी के पौधे को बहुत ही खास माना जाता है। जानें इस पौधे को लगाने का सही तरीका क्या है? मान्यता है कि इसे सही नियम से घर में लगाया जाए तो कई फायदे मिलते हैं। 

Garima SinghJul 18, 2026 03:35 pm IST
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शिव जी और शनिदेव से है खास कनेक्शन

वास्तु शास्त्र में कई पौधों को घर में लगाना शुभ माना जाता है। इनमें से एक है शमी का पौधा। मान्यता है कि भगवान शिव को ये पौधा बहुत प्रिय है। वहीं शनिदेव से भी इस पौधे का खास कनेक्शन है। वास्तु मान्यता है कि इसे घर में लगाने से सुख-समृद्धि आती है। साथ ही इससे जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

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शमी के पौधे को लगाने की सही दिशा

नियम के हिसाब से शमी के पौधे को हमेशा उत्तर-पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। अगर आप इसे छत पर लगाने की सोच रहे हैं तो इसे दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। कोशिश करें कि इसे अच्छी धूप या फिर हवा मिलती रहे।

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शमी के पौधे के फायदे

मान्यता है कि सही दिशा और सही तरीके से शमी का पौधा लगाने से शनि दोष कम होता है। साथ ही इससे नेगेटिविटी भी काफी हद तक कम होती है। माना जाता है इससे घर में भी सुख-शांति बनी रहती है।

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यहां लगाएं शमी का पौधा

वास्तु नियम के अनुसार शमी का पौधा मुख्य द्वार पर लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब भी आप घर से बाहर की ओर निकलें तो शमी का पौधा दाईं ओर होना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर की ओर आ रही बुरी एनर्जी अंदर नहीं आ पाती हैं।

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शमी का पौधा लगाने का शुभ दिन

मान्यता के अनुसार शमी का पौधा अगर शनिवार के दिन लगाया जाए तो इसे अच्छा माना जाता है। साथ ही इसे सावन में भी लगा सकते हैं।

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ऐसे करें शमी के पौधे की पूजा

तुलसी की तरह ही आप शमी के पौधे के पास शाम के वक्त सरसों के तेल का दीया जला सकते हैं। साथ ही आप इसके पत्ते को भगवान शिव की पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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