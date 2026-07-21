Vastu Tips: क्या आपके घर में भी गलत तरीके से रखी है कैंची? तुरंत जान लें ये जरूरी वास्तु नियम

अगर आप भी कैंची को बिना सोचे-समझे रख रहे हैं तो आज ही अपनी इस आदत को बदल लें। कैंची से जुड़ी गलतियों के कारण परिवार में कलह, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आइए वास्तु के अनुसार जानते हैं कैंची रखने से लेकर इस्तेमाल करने के नियम।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, कैंची राहु ग्रह की ऊर्जा से जुड़ी होती है। राहु भ्रम, अलगाव और अस्थिरता का कारक है। अगर कैंची घर में बेतरतीब पड़ी रहे या गलत दिशा में रखी जाए, तो परिवार के सदस्यों के बीच अनावश्यक झगड़े बढ़ सकते हैं। इसलिए कैंची को हमेशा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां सबकी नजर आसानी से ना पड़े।
कैंची को कभी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। यदि किसी को जरूरत हो तो उसे दें और तुरंत वापस ले लें। उधार देने से राहु की ऊर्जा मजबूत होती है, जिससे परिवार में अलगाव की भावना बढ़ती है। वास्तु विशेषज्ञ कहते हैं कि कैंची उधार देने से घर की सकारात्मकता प्रभावित होती है और रिश्तों में खटास आ सकती है।
कैंची लोहे या स्टील से बनी होती है, जो बुध ग्रह के स्वभाव से विपरीत है। इसलिए इसे उत्तर दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा बुध की मानी जाती है। यहां कैंची रखने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, वाणी प्रभावित होती है और आर्थिक तंगी आ सकती है।
रसोई मंगल ग्रह के स्वामित्व में आती है। मंगल और राहु का संबंध उग्र होता है। इसलिए रसोई में कैंची रखना वास्तु दोष पैदा करता है। इससे भोजन से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं और परिवार में भ्रम की स्थिति बनती है। अगर रसोई में रखनी ही पड़े, तो कैंची को उल्टी अवस्था में रखें, यानी नोक ऊपर की ओर हो।
कैंची को बेवजह हवा में चलाना या चटकाना भी वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं। वास्तु विशेषज्ञ कहते हैं कि कैंची की इस हरकत से घर की शांति भंग होती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
दरवाजे पर कैंची लटकाने से सकारात्मक ऊर्जा में रुकावट आती है। इससे घर में अव्यवस्था, तनाव और आर्थिक रुकावटें बढ़ सकती हैं। कैंची को कभी भी मुख्य द्वार या कमरे के दरवाजे पर नहीं लटकाना चाहिए। इसे बंद अलमारी या ड्रॉअर में रखना बेहतर है।
कैंची को घर में ऐसे स्थान पर रखें जहां सबकी नजर ना पड़े। पूजा घर, बेडरूम या मुख्य द्वार के पास इसे नहीं रखना चाहिए। सबसे अच्छा है इसे ड्रॉअर या बंद अलमारी में रखना। इससे राहु की नकारात्मकता कम रहती है। कैंची से जुड़े वास्तु नियमों का पालन करने से घर में शांति बनी रहती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।