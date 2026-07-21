Vastu Tips: क्या आपके घर में भी गलत तरीके से रखी है कैंची? तुरंत जान लें ये जरूरी वास्तु नियम

कैंची रखने की सही जगह

कैंची को घर में ऐसे स्थान पर रखें जहां सबकी नजर ना पड़े। पूजा घर, बेडरूम या मुख्य द्वार के पास इसे नहीं रखना चाहिए। सबसे अच्छा है इसे ड्रॉअर या बंद अलमारी में रखना। इससे राहु की नकारात्मकता कम रहती है। कैंची से जुड़े वास्तु नियमों का पालन करने से घर में शांति बनी रहती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।