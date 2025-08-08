वास्तु के अनुसार सावन के आखिरी दिन कर लें ये 7 उपाय, महादेव की कृपा से बढ़ेगा धन-धान्य

09 अगस्त को भगवान शिव के प्रिय माह सावन का समापन हो रहा है। सावन का आखिरी दिन देवों के देव महादेव की कृपा पाने के लिए अति उत्तम माना गया है। सावन के आखिरी दिन भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए भक्त शिवालय जाते हैं और कुछ भक्त घर पर ही उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। वास्तु के अनुसार, सावन के आखिरी दिन कुछ उपायों को करने से भगवान शिव की कृपा से आर्थिक स्थिरता आती है, कार्यों की विघ्न-बाधा दूर होती है और साथ ही मनवांछित फल मिलता है। जानें भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सावन के आखिरी दिन क्या उपाय करें।
सावन के आखिरी दिन शिव रक्षा स्तोत्र और श्री शिव पञ्चकम् स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव के प्रसन्न होने की मान्यता है। मान्यता है कि इन स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को आर्थिक स्थिरता मिलती है।
सावन के आखिरी दिन 108 बार महामृत्युजंय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि व शांति आती है।
सावन के आखिरी दिन घर में पीतल के नंदी लाना शुभ माना गया है। नंदी भगवान शिव की सवारी हैं और उन्हें अतिप्रिय माने गए हैं। मान्यता है कि नंदी जीवन में स्थायित्व देते हैं।
भगवान शिव को त्रिशूल प्रिय माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पीतल का त्रिशूल लाकर ईशान कोण या मंदिर में रखना चाहिए। कहते हैं कि यह दैहिक, दैविक, भौतिक तापों को दूर करता है।
वास्तु के अनुसार, शिवलिंग पर अखंडित चावल चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक तंगी दूर होती है।
ज्योतिष व वास्तु के अनुसार, भगवान शिव को डमरू अति प्रिय है। इस दिन डमरू घर लाना शुभ माना गया है। डमरू को अपने घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।
सावन के आखिरी दिन शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, घी, गंगाजल व गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और मनवांछित फल मिलता है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।