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कहीं रेंट का मकान ही ना बढ़ा दे परेशानियां! किराए का घर लेते समय वास्तु के इन बातों का रखें ध्यान

किराए पर मकान लेना जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है। लेकिन कई बार सिर्फ बजट और लोकेशन देखकर घर ले लिया जाता है, जिसके बाद वास्तु दोष की वजह से परेशानियां शुरू हो जाती हैं। किराए का मकान चुनते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि घर में पॉजिटिविटी बनी रहे और परिवार को मानसिक शांति मिले।

Navaneet RathaurJul 06, 2026 07:13 pm IST
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ऊपरी मंजिल को दें प्राथमिकता

वास्तु के अनुसार, किराए के मकान के लिए ग्राउंड फ्लोर की बजाय ऊपरी मंजिल (फर्स्ट या सेकंड फ्लोर) बेहतर मानी जाती है। ग्राउंड फ्लोर में नमी, नकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा संबंधी चिंताएं ज्यादा रहती हैं। ऊपरी मंजिल पर हवा और रोशनी का बेहतर प्रवाह होता है, जो घर की सकारात्मकता बढ़ाता है। अगर मजबूरी में ग्राउंड फ्लोर ही चुनना पड़े, तो विशेष वास्तु उपाय अपनाएं।

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प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन का ध्यान

किराए का मकान लेते समय सबसे पहले यह देखें कि घर में सूर्य की प्राकृतिक रोशनी कितनी आती है। बड़ी खिड़कियां, बालकनी और अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन वाला घर आदर्श होता है। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर खिड़कियां होने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आसान होता है। जहां रोशनी और हवा कम हो, वहां नकारात्मकता बढ़ने की आशंका रहती है।

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सुनसान या अशुभ जगह से दूर रहें

वास्तु शास्त्र में सुनसान जगह, श्मशान, पुरानी खंडहर इमारत या कब्रिस्तान के पास मकान लेने से मना किया गया है। ऐसी जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा का दबाव ज्यादा रहता है, जो परिवार के स्वास्थ्य और शांति दोनों को प्रभावित करता है। हमेशा ऐसी जगह चुनें, जहां जीवन की गतिविधियां दिखाई दें।

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मकान की स्थिति और रखरखाव

किराए का मकान लेते समय दीवारों पर सीलन, फर्श में दरार, जाले या इलेक्ट्रिकल समस्या जैसे दोषों पर विशेष ध्यान दें। गंदा या टूटा-फूटा मकान वास्तु दोष को बढ़ावा देता है। इससे परिवार में बेचैनी और कलह बढ़ सकता है। हमेशा साफ-सुथरा और अच्छी हालत वाला मकान चुनें।

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पेड़ों की छाया का असर

कुछ पेड़ों की छाया मकान पर पड़ना वास्तु की दृष्टि से अशुभ माना जाता है। खासकर पीपल, इमली या कांटेदार पेड़ की छाया से बचें। वहीं अशोक, नीम या शमी का पेड़ सामने होना शुभ होता है। पेड़ों की छाया घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है, इसलिए मकान चुनते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें।

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मोबाइल टॉवर और बिजली पोल से दूरी

आसपास मोबाइल टॉवर या बड़े बिजली के पोल होने पर भी मकान लेने से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार, ये चीजें नकारात्मक विकिरण पैदा करती हैं, जो स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। मकान ऐसी जगह चुनें जहां ये संरचनाएं काफी दूरी पर हों।

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घर की दिशा और प्रवेश द्वार

किराए का मकान उत्तर-पूर्व या पूर्व मुखी हो तो बेहतर है। मुख्य द्वार साफ और व्यवस्थित होना चाहिए। अगर दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम मुखी मकान ही मिल रहा है, तो वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेकर उपाय करवाएं। सही दिशा घर की समग्र ऊर्जा को मजबूत बनाती है।

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नए घर में सकारात्मक शुरुआत

किराए का मकान चुनते समय वास्तु नियमों का ध्यान रखकर आप परिवार की खुशहाली और शांति सुनिश्चित कर सकते हैं। छोटी-छोटी सावधानियां बड़े वास्तु दोष से बचा सकती हैं। सही मकान चुनने से ना सिर्फ रहन-सहन सुविधाजनक होता है, बल्कि जीवन की सकारात्मक दिशा भी बनती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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