Vastu Tips: पर्स में रखें ये 3 चीजें, खिंचा चला आएगा पैसा, आज ही करें ये उपाय

पर्स और किस्मत कनेक्शन

वास्तु शास्त्र में सिर्फ घर और घर की दिशा की बात नहीं होती है। इस शास्त्र में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी छोटी-छोटी चीजों का भी जिक्र होता है। हमारा पर्स भी ऐसी ही एक चीज है जो पैसों और किस्मत से ही जुड़ा माना जाता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि पर्स को लेकर अगर वास्तु से जुड़े नियमों का पालन ना किया जाए तो पैसों का संकट आ सकता है। दरअसल पर्स में गलत चीजें रखने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर वास्तु के हिसाब से हमें पर्स में क्या रखना चाहिए?