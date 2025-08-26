वास्तु के अनुसार शुभ फलों को पाने के लिए घर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

व्यक्ति की आर्थिक व व्यापारिक उन्नति में बाधाओं का एक कारण घर का वास्तु दोष भी हो सकता है। कई बार तमाम कोशिशों के बाद भी व्यक्ति न तो नौकरी में तरक्की हासिल कर पाता है और न ही आर्थिक उन्नति मिलती है। ऐसे में वास्तु शास्त्र में जीवन में शुभ परिणाम पाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि घर में कुछ बातों का ध्यान रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जानें वास्तु के अनुसार जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
वास्तु के अनुसार घर में टूटा या चटका हुआ शीशा तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि यह कामों में देरी करता है।
वास्तु के अनुसार, घर के फर्शों में कहीं भी दरार आदि नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि घर के फर्शों की दरारें कार्यों में व्यवधान पैदा करती हैं।
वास्तु के अनुसार, मुख्य द्वार पर या चौखट पर कीलें आदि नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं आती है।
वास्तु के अनुसार, किसी भी दीवार में यदि कोई क्रैक है, तो उसे ठीक करवाना चाहिए। कहते हैं कि यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देता है।
वास्तु के अनुसार, वर्ष में एक या दो बार अपनी सामर्थ्यनुसार हवन या वास्तु शांति करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है।
वास्तु के अनुसार, दिन में तीन-चार घंटों के लिए अपनी खिड़की-दरवाजें अवश्य खोल कर रखने चाहिए, कहते हैं कि इससे स्वास्थ्य लाभ के साथ आर्थिक उन्नति होती है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।