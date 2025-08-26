Vastu Tips for prosperity vastu ke anusar positivity ke liye ghar me kin bato ka dhyan rakhna chaiye वास्तु के अनुसार शुभ फलों को पाने के लिए घर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र कहता है कि घर में कुछ बातों का ध्यान रखने से शुभता आती है। जानें शुभ फलों की प्राप्ति व शुभता के आगमने के लिए व्यक्ति को घर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

Saumya TiwariTue, 26 Aug 2025 10:49 AM
शुभ फलों के लिए वास्तु टिप्स

व्यक्ति की आर्थिक व व्यापारिक उन्नति में बाधाओं का एक कारण घर का वास्तु दोष भी हो सकता है। कई बार तमाम कोशिशों के बाद भी व्यक्ति न तो नौकरी में तरक्की हासिल कर पाता है और न ही आर्थिक उन्नति मिलती है। ऐसे में वास्तु शास्त्र में जीवन में शुभ परिणाम पाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि घर में कुछ बातों का ध्यान रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जानें वास्तु के अनुसार जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

टूटा हुआ शीशा

वास्तु के अनुसार घर में टूटा या चटका हुआ शीशा तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि यह कामों में देरी करता है।

फर्शों में दरार

वास्तु के अनुसार, घर के फर्शों में कहीं भी दरार आदि नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि घर के फर्शों की दरारें कार्यों में व्यवधान पैदा करती हैं।

मुख्य द्वार पर कीलें

वास्तु के अनुसार, मुख्य द्वार पर या चौखट पर कीलें आदि नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं आती है।

दीवार में दरार

वास्तु के अनुसार, किसी भी दीवार में यदि कोई क्रैक है, तो उसे ठीक करवाना चाहिए। कहते हैं कि यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देता है।

हवन या वास्तु शांति

वास्तु के अनुसार, वर्ष में एक या दो बार अपनी सामर्थ्यनुसार हवन या वास्तु शांति करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

खिड़की-दरवाजें खुल रखें

वास्तु के अनुसार, दिन में तीन-चार घंटों के लिए अपनी खिड़की-दरवाजें अवश्य खोल कर रखने चाहिए, कहते हैं कि इससे स्वास्थ्य लाभ के साथ आर्थिक उन्नति होती है।

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

