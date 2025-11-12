Vastu Tips: घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए करें ये आसान उपाय, बढ़ेगी सुख-समृद्धि!

अगर आप निगेटिव ऊर्जा का नाश करना चाहते हैं, तो घर में नमक का पोछा लगाएं। ध्यान रहे कि गुरुवार को छोड़कर आप किसी भी वार को सप्ताह में एक बार पूरे घर में फिटकरी और नमक मिले पानी का पोछा जरूर लगाएं। मान्यतानुसार नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। साथ ही मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में मानसिक शांति के साथ आर्थिक खुशहाली प्राप्त होती है।
फिटकरी का उपयोग वास्तु में फिटकरी का विशेष महत्व होता है। इसके लिए आप घर में उचित दिशा देखकर कहीं पर फिटकरी के कुछ टुकड़े रखें। इससे भी घर का वातावरण सकारात्मक होता है। मकान में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किसी शीशे की प्लेट में कुछ छोटे-छोटे फिटकरी के टुकड़े आदि खिड़की या दरवाजे या बालकनी के पास रख दें। ध्यान रहे कि उन्हें हर महीने नियम से बदलते रहें। इस उपाय से वास्तु दोष दूर किया जा सकता है।
घर में साफ-सफाई और व्यवस्था बना कर रखें। क्योंकि अव्यवस्था सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, इसलिए नियमित रूप से अपने घर को साफ करें और चीजें व्यवस्थित करें। खासकर प्रवेश द्वार का ख्याल रखें। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए एक साफ और स्वागत योग्य प्रवेश द्वार महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहां से ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती हैं।
यदि आप घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार चाहते हैं, तो ताजी हवा और सूरज की रोशनी को प्रसारित करने के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोलें। इन्हें सकारात्मक ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
शयनकक्ष यानी बेडरूम को दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें, जो नींद की गुणवत्ता और समग्र कल्याण को बढ़ाने वाला माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, लिविंग रूम को सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए उत्तर-पूर्व, उत्तर या पूर्व दिशा में स्थित होना चाहिए। घर का केंद्र खुला रखें।
रसोई भी विशेष स्थान में से एक है। मुख्य रूप से रसोई दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित होनी चाहिए और सुनिश्चित करें कि खाना बनाते समय खाना पकाने वाला व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके बैठे। रसोई में दवाइयां रखने से बचें।
शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा को घर के अन्य हिस्सों में फैलने से रोकने में मदद मिलती है। वहीं, जल की स्थापना जैसे नल, हैंडपंप को ईशान कोण में स्थापित करें। घर की उत्तर-पूर्व दिशा में पीने के पानी का एक जग रखें।
