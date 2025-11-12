Vastu Tips: घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए करें ये आसान उपाय, बढ़ेगी सुख-समृद्धि!

फिटकरी से जुड़ा उपाय

फिटकरी का उपयोग वास्तु में फिटकरी का विशेष महत्व होता है। इसके लिए आप घर में उचित दिशा देखकर कहीं पर फिटकरी के कुछ टुकड़े रखें। इससे भी घर का वातावरण सकारात्मक होता है। मकान में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किसी शीशे की प्लेट में कुछ छोटे-छोटे फिटकरी के टुकड़े आदि खिड़की या दरवाजे या बालकनी के पास रख दें। ध्यान रहे कि उन्हें हर महीने नियम से बदलते रहें। इस उपाय से वास्तु दोष दूर किया जा सकता है।