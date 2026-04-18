Vastu Tips: घर पर नींबू का पेड़ लगाना शुभ होता है या नहीं, जानिए सही दिशा और नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, नींबू का पेड़ घर के अंदर या बाहर लगाना शुभ नहीं माना जाता है। इस पेड़ में तीखे कांटे होते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकते हैं। कांटे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का काम करते हैं। इससे घर में रहने वाले लोगों के बीच अनावश्यक तनाव, कड़वाहट और छोटी-छोटी झगड़ों की संभावना बढ़ जाती है। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि नींबू का पेड़ घर की सुख-समृद्धि और शांति को प्रभावित करता है।
अगर नींबू का पेड़ घर के मुख्य द्वार के सामने या आसपास लगा हो, तो यह विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे व्यक्ति के काम में मन नहीं लगता, निर्णय लेने में भ्रम रहता है और आर्थिक प्रगति में बाधा आती है। कई बार परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुक जाता है, जिससे समृद्धि और खुशहाली प्रभावित होती है।
वास्तु शास्त्र में नींबू के पेड़ को घर के आसपास लगाने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर फिर भी आप इसे लगाना चाहते हैं, तो इसे घर से काफी दूर, बाईं या दाईं तरफ किसी कोने में लगा सकते हैं। लेकिन मुख्य द्वार, ईशान कोण, उत्तर-पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा में कभी ना लगाएं। इन दिशाओं में नींबू का पेड़ लगाने से वास्तु दोष बढ़ सकता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के आसपास तुलसी, अशोक, नारियल, आम, बेल और शमी का पेड़ लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा घर की रक्षा करता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। अशोक का पेड़ शांति और समृद्धि का प्रतीक है। नारियल का पेड़ भी वास्तु के हिसाब से शुभ फल देता है। इन पौधों को लगाने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और नकारात्मक प्रभाव कम होता है।
अगर आप नींबू का पेड़ लगाने की सोच रहे हैं, तो पहले वास्तु विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। पेड़ लगाने की जगह घर से काफी दूर होनी चाहिए। साथ ही पेड़ की देखभाल अच्छे से करें, क्योंकि सूखा या बीमार पेड़ नकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ा सकता है। वास्तु में पौधों का चुनाव और उनकी जगह दोनों महत्वपूर्ण हैं।
घर को हरा-भरा बनाने के लिए वास्तु नियमों का पालन करें। मुख्य द्वार के दोनों तरफ छोटे-छोटे शुभ पौधे लगाएं। बालकनी या आंगन में तुलसी का पौधा रखें। उत्तर-पूर्व दिशा में हरे पत्तों वाले पौधे रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सूखे या कांटेदार पौधों से बचें। सही पौधे और सही जगह चुनने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।
नींबू का पेड़ लगाने से पहले वास्तु नियमों को समझना बहुत जरूरी है। सही चुनाव से घर की खुशहाली बनी रहती है, जबकि गलत चुनाव से अनावश्यक परेशानियां बढ़ सकती हैं। वास्तु शास्त्र का पालन करके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरें और सुखी जीवन का आनंद लें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।