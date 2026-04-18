Vastu Tips: घर पर नींबू का पेड़ लगाना शुभ होता है या नहीं, जानिए सही दिशा और नियम

नियमों का करें पालन

नींबू का पेड़ लगाने से पहले वास्तु नियमों को समझना बहुत जरूरी है। सही चुनाव से घर की खुशहाली बनी रहती है, जबकि गलत चुनाव से अनावश्यक परेशानियां बढ़ सकती हैं। वास्तु शास्त्र का पालन करके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरें और सुखी जीवन का आनंद लें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।