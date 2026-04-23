Vastu Tips: बॉस की तारीफ के साथ ही मिलेगा बढ़िया प्रमोशन, ऑफिस में आज ही करें वास्तु के ये 6 उपाय

कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी ये दिशा

अगर कॉन्फिडेंस की कमी के चलते आप कई मौकों को हाथ से जाने देते हैं तो ऐसा ना करें। अगर ये दिक्कत आपको बार-बार हो रही है तो आप पूर्व दिशा की ओर बैठना शुरु कर दें। इस दिशा में बैठने से अच्छी एनर्जी मिलती है और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये दिशा सही साबित होगी। वास्तु के अनुसार इस दिशा में बैठने से लीडरशिप क्वालिटी में निखार आता है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)